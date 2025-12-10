Λούβρο: Τι εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες για την κλοπή - Όσα αναφέρονται στο τελικό πόρισμα

Το πόρισμα για την «κλοπή του αιώνα», όπως χαρακτηρίστηκε, στο Λούβρο την 19η Οκτωβρίου παρουσιάζεται σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Πολιτισμού της γαλλικής Γερουσίας η Γενική Επιθεώρηση Πολιτιστικών Υποθέσεων την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Λίγο πριν την ακρόαση όμως, με αποκλειστικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε η γαλλική ιστοσελίδα BFM-RMC, στην έκθεση επισημαίνονται τα σοβαρά λάθη αλλά και οι ελλείψεις από πλευράς της διοίκησης του Μουσείου όσον αφορά στην ασφάλεια όπου χαρακτηριστικά τονίζεται ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός στην αίθουσα ελέγχου αλλά και το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ξεκινώντας με την αίθουσα ελέγχου ασφαλείας του μουσείου, στο πόρισμα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι δεν διαθέτει οθόνη για την ταυτόχρονη προβολή όλων των αιθουσών και ειδικά εκείνων που φιλοξενούν σημαντικά και σπάνια εκθέματα.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, η εξωτερική κάμερα πράγματι κατέγραψε την πλατφόρμα που τοποθετήθηκε από τους τέσσερις δράστες ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν το παράθυρο που έγινε στην Gallerie D' Apollon αλλά το υλικό δεν εξετάστηκε αμέσως.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα οι φιγούρες τους εμφανίστηκαν στις οθόνες του θαλάμου ελέγχου ασφαλείας, ωστόσο, όπως τονίζεται είχε σπαταληθεί ήδη πολύτιμος χρόνος για τους αστυνομικούς. Η έρευνα επισημαίνει επίσης ότι εν λόγω οι αστυνομικοί δεν ήταν εκπαιδευμένοι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους ληστείες οι οποίες στην πλειονότητά τους περιλαμβάνουν βία.

Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη συνολικής διαχείρισης της ασφάλειας στο Λούβρο. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, οι συντάκτες της έκθεσης συνιστούν την αξιοποίηση των εσόδων του μουσείου.

Επί του παρόντος, το 20% των πωλήσεων εισιτηρίων διατίθεται για την απόκτηση νέων έργων τέχνης, η έκθεση συνιστά τη διάθεση του 5% για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας των μουσείων.

Κανένα ίχνος από τα κλοπιμαία

Πάντως, 50 ημέρες μετά την ιστορική διάρρηξη, οι ερευνητές εξακολουθούν να ψάχνουν έστω ένα ίχνος από τη διαδρομή των κλοπιμαίων.

Οι τέσσερις δράστες που συνελήφθησαν στα τέλη Νοεμβρίου και τέθηκαν υπό κράτηση δεν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες με την αστυνομία να δίνει μάχη με τον χρόνο να εντοπίσει έστω ένα από τα κοσμήματα από τη συλλογή του γαλλικού Στέμματος.