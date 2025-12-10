Για 30 δευτερόλεπτα «γλίτωσαν» από την αστυνομία οι ληστές του Λούβρου

Οι δράστες που έκλεψαν κοσμήματα ανυπολόγιστης αξίας από το Λούβρο τον Οκτώβριο κατάφεραν να διαφύγουν από την αστυνομία με μόλις 30 δευτερόλεπτα… αβάντζο, εξαιτίας παραλείψεων και κενών στην ασφάλεια του διασημότερου μουσείου του Παρισιού, σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα.

Η έρευνα, η οποία διατάχθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού μετά τη... ντροπιαστική ληστεία μέρα μεσημέρι, αποκάλυψε ότι μόνο μία από τις δύο κάμερες ασφαλείας λειτουργούσε στο σημείο όπου οι εισβολείς έσπασαν το τζάμι το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, αναφέρει ο Guardian.

Οι χειριστές της αίθουσας ελέγχου δεν διέθεταν αρκετές οθόνες για να παρακολουθούν ζωντανά τις εικόνες, ενώ η έλλειψη συντονισμού είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να σταλεί αρχικά σε λάθος τοποθεσία όταν σήμανε ο συναγερμός, αναφέρει η έκθεση, τα ευρήματα της οποίας παρουσιάστηκαν στην επιτροπή Πολιτισμού της γαλλικής Γερουσίας.

«Συνολική αποτυχία»

«Αναδεικνύεται μια συνολική αποτυχία του μουσείου, αλλά και της εποπτεύουσας αρχής του, να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής, Λοράν Λαφόν, στην έναρξη της ακρόασης.

Από τα πιο εντυπωσιακά συμπεράσματα ήταν ότι οι ληστές είχαν στη διάθεσή τους μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί και ιδιωτικοί φύλακες.

«Με διαφορά περίπου 30 δευτερολέπτων, οι φύλακες της Securitas ή οι αστυνομικοί που έφταναν με περιπολικό θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τη διαφυγή τους», είπε ο επικεφαλής της έρευνας, Νοέλ Κορμπέν, στους γερουσιαστές.

Πρόσθεσε πως μέτρα όπως ένα σύγχρονο σύστημα CCTV, πιο ανθεκτικά τζάμια ή καλύτερος εσωτερικός συντονισμός θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απώλεια των κοσμημάτων, αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ, τα οποία ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί.

Αδύναμο σημείο το μπαλκόνι προς τον Σηκουάνα

Σημαντικές αδυναμίες ασφαλείας είχαν επισημανθεί σε πολλές μελέτες που είχαν κατατεθεί στη διοίκηση του Λούβρου την τελευταία δεκαετία, μεταξύ των οποίων και ένας έλεγχος του 2019 από ειδικούς της εταιρείας κοσμημάτων Van Cleef & Arpels. Οι ειδικοί είχαν τονίσει ότι το μπαλκόνι προς τον Σηκουάνα, από όπου εισέβαλαν οι ληστές, αποτελούσε αδύναμο σημείο και μπορούσε να προσεγγιστεί εύκολα με τηλεσκοπική σκάλα, κάτι που τελικά συνέβη.

Ο Κορμπέν επιβεβαίωσε ότι η διευθύντρια του μουσείου, Λορένς ντε Καρ, δεν είχε ενημερωθεί ποτέ για τον συγκεκριμένο έλεγχο, που είχε παραγγείλει ο προκάτοχός της, Ζαν-Λικ Μαρτινέζ. «Οι συστάσεις δεν εφαρμόστηκαν, και θα μπορούσαν να μας είχαν γλιτώσει από αυτή τη ληστεία», είπε, κάνοντας λόγο για έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στους δύο επικεφαλής που είχαν διοριστεί από την κυβέρνηση.

Η αστυνομία πιστεύει ότι έχει συλλάβει και τους τέσσερις εισβολείς, οι οποίοι διέφυγαν με μοτοσικλέτες μετά τη ληστεία, την οποία ολοκλήρωσαν μέσα σε περίπου 10 λεπτά στη Γκαλερί Απόλλων, σύμφωνα με την έρευνα.

Οι αποκαλύψεις αναμένεται να αυξήσουν την πίεση στη ντε Καρ, την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη διεύθυνση του Λούβρου μετά τον διορισμό της από τον Εμανουέλ Μακρόν το 2021. Από τη στιγμή της διάρρηξης εγείρονται ερωτήματα για το αν θα μπορούσε να είχε αποτραπεί και γιατί το δημοφιλέστερο μουσείο του κόσμου φάνηκε τόσο ανεπαρκώς προστατευμένο.

Ξεχωριστή έρευνα από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση - Απεργούν οι εργαζόμενοι

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση διεξάγει δική της έρευνα, ενώ η ντε Καρ και ο Μαρτινέζ πρόκειται να καταθέσουν στη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα. Τον προηγούμενο μήνα, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γαλλίας ανέφερε ότι οι αναβαθμίσεις ασφαλείας προχωρούσαν «με δραματικά αργούς ρυθμούς» και ότι το μουσείο έδινε προτεραιότητα σε «προβολές υψηλού προφίλ», αντί για την ουσιαστική προστασία του.

Ο Γκι Τυμπιάν, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας και σύμβουλος ασφαλείας στο υπουργείο Πολιτισμού, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε στους γερουσιαστές ότι «έμεινε άναυδος» από όσα διαπίστωσε. «Υπήρξε μια αλληλουχία δυσλειτουργιών που οδήγησαν στην καταστροφή, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι το Λούβρο θα μπορούσε να παρουσιάζει τόσες πολλές αστοχίες», είπε.

Οι εργαζόμενοι στο Λούβρο αναμένεται να προχωρήσουν σε απεργία τη Δευτέρα, ζητώντας από τη διοίκηση να αντιμετωπίσει αυτό που περιγράφουν ως υποστελέχωση και υπερσυνωστισμό στο μουσείο, το οποίο πέρυσι δέχθηκε 8,7 εκατ. επισκέπτες.

Το Σαββατοκύριακο, το μουσείο αποκάλυψε ότι διαρροή νερού προκάλεσε ζημιές σε 300 έως 400 περιοδικά, βιβλία και έγγραφα στο τμήμα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, στα τέλη Νοεμβρίου.