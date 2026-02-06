Λούβρο: Στο «φως» φωτογραφίες από το παραμορφωμένο στέμμα - Αναζητούνται συντηρητές

Στην πλήρη αποκατάσταση του στέμματος της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, το μοναδικό κειμήλιο που βρέθηκε στον προαύλιο χώρο του Λούβρου μετά την κινηματογραφική ληστεία του περασμένου Οκτωβρίου προχωρά το Μουσείο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, η διοίκηση του γαλλικού Μουσείου ανέφερε ότι αν και το ιστορικό κόσμημα είναι παραμορφωμένο, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα το επαναφέρει στη πρότερη μορφή πριν τη διάρρηξη. Το κατεστραμμένο στέμμα ανακαλύφθηκε αρκετές εκατοντάδες μέτρα από το μουσείο. Ωστόσο, αυτό που έφερε χαμόγελα είναι ότι τα 56 σμαράγδια που το κοσμούν είναι άθικτα ενώ λείπουν μόλις 10 διαμάντια από τα 1.3.54 τα οποία και θα αντικατασταθούν. Παράλληλα, από τους οκτώ χρυσούς αετούς γύρω από το χείλος, έλειπε μόνο ένας.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις κλέφτες τράπηκαν σε φυγή αρπάζοντας κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ αλλά τους έπεσε το στέμμα, ηλικίας 170 ετών.



👑 France: miraculée du cambriolage au Louvre, la couronne d'Eugénie, abandonnée par les malfaiteurs dans leur fuite, va pouvoir être sauvée et retrouver son éclat d'antan, a annoncé le musée mercredi. pic.twitter.com/mYCGbheILl — Agence France-Presse (@afpfr) February 5, 2026

Το στέμμα ήταν παραγγελία του Ναπολέοντα Γ΄ το 1855 για τη σύζυγό του, αν και κανένας από τους δύο δεν είχε επίσημη στέψη.

Προκήρυξη για συντηρητές

Το μουσείο θα ανακοινώσει μια προκήρυξη προκειμένου συντηρητές κοσμημάτων να υποβάλλουν τις προσφορές τους βάσει του Γαλλικού Κώδικα Κληρονομιάς, με την υποστήριξη μιας νέας συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από υπαλλήλους του μουσείου και ειδικούς σε κοσμήματα.

Το μουσείο θα προσκαλέσει επίσης έναν εκπρόσωπο από τους πέντε ιστορικούς οίκους κοσμημάτων Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron και Van Cleef & Arpels για να συμμετάσχει στην συμβουλευτική επιτροπή.

Ο «εγκέφαλος» της ληστείας εξακολουθεί να διαφεύγει

Αν και οι γαλλικές αρχές κατάφεραν να συλλάβουν τέσσερις από τους πέντε δράστες, ο πέμπτος που θεωρείται ο «εγκέφαλος» παραμένει άφαντος και αγνοείται η τύχη του.

Κατά τη διάρρηξη, εκλάπησαν οκτώ πολύτιμα κοσμήματα του Στέμματος της Γαλλίας. Πρόκειται για ένα σμαραγδένιο κολιέ που ανήκε στη δεύτερη σύζυγο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, Μαρί-Λουίζ, τρία κομμάτια από ένα σετ κοσμημάτων από ζαφείρι και ένα ξεχωριστό διάδημα που ανήκε στην Ευγενία και ήταν στολισμένο με μαργαριτάρια. Κανένα από τα κοσμήματα δεν έχει βρεθεί.