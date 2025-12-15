Κλειστό το Λούβρο λόγω απεργίας - Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι είναι κλειστό σήμερα καθώς το προσωπικό του ψήφισε υπέρ απεργιακής κινητοποίησης για τις αποδοχές και τις εργασιακές συνθήκες, διαταράσσοντας την πρόσβαση για χιλιάδες ανθρώπους στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο.

Η απεργιακή κινητοποίηση, την οποία υποστήριξαν 400 εργαζόμενοι και ανακοινώθηκε από συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για το μουσείο, το οποίο αγωνίζεται ακόμη να συνέλθει από την κλοπή τον Οκτώβριο κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ και από πρόσφατα προβλήματα υποδομής, στα οποία περιλαμβάνεται διαρροή νερού που προκάλεσε ζημιές σε έργα στη βιβλιοθήκη αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

«Λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, το μουσείο είναι επί του παρόντος κλειστό», αναφέρει στον ιστότοπό του το Μουσείο του Λούβρου.

Reuters

Περίπου 400 υπάλληλοι του μουσείου, το οποίο δεν άνοιξε τις πόρτες του σήμερα το πρωί, «ψήφισαν την απεργία ομόφωνα», διευκρίνισαν τα συνδικάτα CGT και CFDT ύστερα από γενική συνέλευση του προσωπικού.

Η διεύθυνση του μουσείου ανακοίνωσε ότι θα καταμετρήσει τους υπαλλήλους του μουσείου που δεν απεργούν για να μπορέσει να εξετάσει το ενδεχόμενο για άνοιγμα του μουσείου σήμερα.

Reuters

Η εργατική δράση, την οποία είχαν ζητήσει τα συνδικάτα CFDT, CGT και Sud, γίνεται μετά τις όπως χαρακτήρισαν «ολοένα και περισσότερο υποβαθμισμένες εργασιακές συνθήκες» και ανεπαρκή στελέχωση. Στην ανακοίνωσή τους για την απεργία, τα συνδικάτα σημειώνουν ότι οι υπάλληλοι υφίστανται «έναν διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας» και «αντιφατικές οδηγίες» που τους εμποδίζουν να ασκούν σωστά τα καθήκοντά τους.

Reuters

Τα συνδικάτα ζητούν μεταξύ άλλων την πρόσληψη περισσότερου μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και στις υπηρεσίες επισκεπτών και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Τα συνδικάτα αντιτίθενται επίσης σε αύξηση 45% της τιμής του εισιτηρίου από τα μέσα Ιανουαρίου για τους τουρίστες που δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της ΕΕ. Η αύξηση αυτή αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη χρηματοδότηση των ανακαινίσεων.

Το Μουσείο του Λούβρου υποδέχεται ημερησίως περίπου 30.000 επισκέπτες.