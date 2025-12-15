38χρονη μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι και βρέθηκε στον πάτο πισίνας - Συνοδηγός η 5χρονη κόρη της

Πανικός επικράτησε την περασμένη Πέμπτη στο δημοτικό κολυμβητήριο Jean-Boiteux στην περιοχή Λα Σιοτά της νότιας Γαλλίας όταν ένα πολυτελές όχημα εισέβαλε από την τζαμαρία και κατέληξε στον πυθμένα της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, το τιμόνι κρατούσε μια 38χρονη με συνοδηγό την μόλις 5 ετών κόρη της. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 21:00, όταν η νεαρή οδηγός φέρεται να μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο της πολυτελούς της Jaguar XF με αποτέλεσμα να κάνει απότομη στροφή στο τιμόνι. Ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση με το κτίριο και να καταλήξει κάτω από το νερό.

Όπως αναφέρει άρθρο της La Provence, μέσα στο κολυμβητήριο υπήρχαν επισκέπτες ενώ μέσα στο νερό κολυμπούσαν τουλάχιστον 10 άτομα. Για καλή τους τύχη κανείς δεν τραυματίστηκε. Αμέσως μόλις το αυτοκίνητο βυθίστηκε, δύο ναυαγοσώστες και ένας κολυμβητής έσπευσαν να σώσουν τη γυναίκα και το ανήλικο παιδί, απεγκλωβίζοντάς τες εγκαίρως.

«Το παιδί κρατούσε την αναπνοή του»

Σε δηλώσεις που έκανε ο 19χρονος μαθητευόμενος ναυαγοσώστης Yanis Carrara στο τοπικό μέσο ανέφερε «Αρχικά άκουσα κάτι που έμοιαζε με έκρηξη» αναφέρει και συνεχίζει. «Δυσκολευτήκαμε πολύ να ανοίξουμε τις πόρτες γιατί είχαν κολλήσει λόγω της πίεσης του νερού. Ίσως να είχε μπλοκάρει και ο μηχανισμός κλειδώματος. Στη συνέχεια δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τη ζώνη ασφαλείας» διηγείται.

«Το αυτοκίνητο άρχισε να γέρνει προς τα εμπρός. Όταν καταλάβαμε ότι το κοριτσάκι ήταν δεμένο με τη ζώνη ασφαλείας στο πίσω μέρος του οχήματος ο χρόνος πίεζε πολύ. Ξαφνικά το όχημα έφτασε στον πάτο» αναφέρει. «Το κοριτσάκι πρέπει να κράτησε την αναπνοή του για 10 δευτερόλεπτα» πριν οι διασώστες καταφέρουν να την ανασύρουν από το νερό λέει ο Yanis.

Υπενθυμίζεται ότι είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει ένα αυτοκίνητο μέχρι η πίεση στο εσωτερικό να ταιριάξει με την πίεση έξω. Με άλλα λόγια, το εσωτερικό πρέπει να γεμίσει με νερό για να ανοίξουν οι πόρτες. Μια πραγματικά αγχωτική εμπειρία.