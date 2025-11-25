Νέα εξέλιξη στη ληστεία του Λούβρου: Στα «χέρια» της αστυνομίας ο τέταρτος και τελευταίος ύποπτος

Συνελήφθη ένα άτομο που θεωρείται ύποπτο ως το τέταρτο μέλος της συμμορίας που έκλεψε κοσμήματα από το Λούβρο τον περασμένο μήνα, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Le Parisien.

Στις 19 Οκτωβρίου, διαρρήκτες κατάφεραν να μπουν στο μουσείο του Λούβρου και να κλέψουν μέρα μεσημέρι εντός λίγων λεπτών κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αξιοπιστία του μουσείου στη διαφύλαξη των αναρίθμητων έργων που φιλοξενεί σπιλώθηκε από την κλοπή, προκαλώντας διάλογο σχετικά με τα κενά ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου.

Την ίδια στιγμή οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα πολύτιμα κοσμήματα που παραμένουν άφαντα ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστεί ο πιθανός οργανωτής ή οι εντολείς της κινηματογραφικής ληστείας.

Υπενθυμίζεται ότι η «κλοπή του αιώνα» στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου, συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας) την Κυριακή 19.10.2025.

Οι διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί Απόλλων» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος, άρπαξαν την ανεκτίμητης αξίας λεία τους και έφυγαν με σκούτερ.