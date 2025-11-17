«Ξέφραγο αμπέλι» το Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν πορτρέτο δίπλα στη Μόνα Λίζα - Δείτε βίντεο

Σχεδόν ένα μήνα μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο με κοσμήματα αμύθητης αξίας να κάνουν «φτερά» Βέλγοι TikTokers γνωστοί για τις φάρσες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατάφεραν να φέρουν το μουσείο ξανά στο προσκήνιο σχετικά με τις ανησυχίες για τα κενά ασφαλείας. Ο λόγος; Κρέμασαν πορτρέτο τους δίπλα στη Μόνα Λίζα και μάλιστα χωρίς να τους εμποδίσει κανείς.

Όλα συνέβησαν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου γύρω στις 5:30 μ.μ. όταν οι Βέλγοι influencers -οι οποίοι έχουν πάνω από 48.000 ακόλουθους στο TikTok- μπήκαν στο Μουσείο του Λούβρου μαζί με τους άλλους επισκέπτες.

Αφού έφτασαν στην αίθουσα Salle des États με τη Μόνα Λίζα κρέμασαν τον πίνακά τους στον τοίχο ανάμεσα στη συλλογή βενετσιάνικων ζωγραφικών έργων του 16ου αιώνα, προτού φύγουν χωρίς να τους εμποδίσει κανείς. Για να αποφύγουν να κινήσουν υποψίες από την ασφάλεια στην είσοδο, οι δύο χρήστες του TikToker επινόησαν το ακόλουθο σχέδιο.

«Γνωρίζαμε ότι η ασφάλεια θα ήταν αυστηρή, οπότε φτιάξαμε ένα πλαίσιο Lego που μπορούσαμε να αποσπάσουμε και να επανατοποθετήσουμε μέσα. Βάλαμε όλα τα κομμάτια σε μια σακούλα με ψώνια», εξήγησε ο ένας από τους δύο φαρσέρ στο BFMTV, ενώ στη συνέχεια, έβγαλαν φωτογραφίες με το «επίτευγμά τους» και έφυγαν κανονικά.

«Την επόμενη μέρα, λάβαμε ένα σχόλιο που έλεγε ότι ο πίνακας ήταν ακόμα εκεί. Δεν λάβαμε περαιτέρω πληροφορίες, οπότε φύγαμε το συντομότερο δυνατό», δήλωσαν οι δύο έφηβοι στο BFMTV.

Δείτε βίντεο: