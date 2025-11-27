Αύξηση 45% στα εισιτήρια για τους μη Ευρωπαίους αποφάσισε το Λούβρο - Από πότε ισχύει

Το Μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου αύξηση 45% στο εισιτήριο εισόδου για μη Ευρωπαίους επισκέπτες, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2026.

Το μέτρο αυτό έρχεται μετά από την ανακοίνωση της Υπουργού Πολιτισμού, Ρατσίντα Ντάτι, η οποία είχε εκφράσει την επιθυμία να εφαρμοστεί μια «διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική».

Η αύξηση της τιμής, η οποία αφορά κυρίως τους επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα ισχύσει από τις 14 Ιανουαρίου 2026, με το νέο εισιτήριο να κοστίζει 32 ευρώ, δηλαδή 10 ευρώ περισσότερο από την τρέχουσα τιμή εισόδου. Σύμφωνα με το μουσείο και τις εργατικές οργανώσεις, το μέτρο αυτό προωθείται από την κυβέρνηση, ενώ έχει δεχτεί έντονη κριτική από τα συνδικάτα.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέδωσε για το 2024, το 77% των επισκεπτών του Λούβρου ήταν ξένοι, με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Ρατσίντα Ντάτι, είχε ανακοινώσει νωρίτερα, στις 23 Ιανουαρίου, την πρόθεσή της να εφαρμόσει μια διαφοροποιημένη τιμολόγηση για τους επισκέπτες του μουσείου, με στόχο να χρεώνει περισσότερο τους επισκέπτες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Επιθυμώ μια διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα βοηθήσει σημαντικά στη χρηματοδότηση αυτού του νέου μουσειακού έργου», είχε αναφέρει σε παλαιότερες δηλώσεις της.

Προς το παρόν, το Λούβρο εφαρμόζει ήδη διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική για διάφορες κατηγορίες επισκεπτών. Οι κάτοικοι ηλικίας 18 έως 26 ετών από χώρες της ΕΟΧ, οι επισκέπτες με αναπηρίες, οι άνεργοι και όσοι λαμβάνουν επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας έχουν δωρεάν είσοδο. Το Υπουργείο Πολιτισμού επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αλλαγή αυτής της πολιτικής εισόδου.