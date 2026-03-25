Χειροπέδες σε 41χρονο για αρχαία νομίσματα

Στην Κέρκυρα, το πρωί της Τρίτης, 24 Μαρτίου 2026, συνελήφθη 41χρονος από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και του νόμου για τα όπλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από εξειδικευμένη αξιοποίηση πληροφοριών από το Γραφείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του Τμήματος Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών. Μετά από ενδελεχή έρευνα και ανάλυση του προανακριτικού υλικού, αποδείχθηκε η εγκληματική του δραστηριότητα.

Η αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Κέρκυρας, περιλάμβανε τέσσερις έρευνες σε οικίες και άλλους χώρους, στις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 22 αρχαία νομίσματα, σιδερογροθιά και κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, τα νομίσματα χρονολογούνται από την κλασσική εποχή (4ος αιώνας π.Χ.) έως την Ενετική περίοδο (17ος αιώνας μ.Χ.) και υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου, αποτελώντας σημαντικά αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας.

Ο 41χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα νομίσματα θα σταλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων για φύλαξη και περαιτέρω αρχαιολογική εκτίμηση.

Η υπόθεση αυτή φέρνει στο φως τη διαρκή προσπάθεια των ελληνικών αρχών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων.