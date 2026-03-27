Έκλεψαν τάματα πιστών από την Τήνο - Χειροπέδες σε 37χρονο αλλοδαπό, αναζητούνται δύο συνεργοί

Δεν είχε ιερό, ούτε όσιο, ένας 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη από λιμενικούς στο λιμάνι της Τήνου, καθώς είχε κλέψει τάματα πιστών από ιερό ναό του νησιού.

Ο 37χρονος συνελήφθη την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο πλοίο και να φύγει από το νησί της Μεγαλόχαρης. Ο άνδρας, μαζί με άλλα δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται, είχε αφαιρέσει από ιερό ναό του νησιού, χρήματα από το παγκάρι, τιμαλφή και αφιερώματα πιστών.

Η διάρρηξη, έγινε στον ιερό Ενοριακό Ναό της Παναγίας της «Μεγαλομάτας» που βρίσκεται στο χωριό Κτικάδο της Τήνου.



Ο 37χρονος, μαζί με τους συνεργούς του, είχαν κρύψει σε παρτέρι που βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι τα τιμαλφή και τα αφιερώματα των πιστών. Τα στελέχη του γραφείου ασφαλείας του Λιμεναρχείου της Τήνου όμως, τα βρήκαν και τα παρέδωσαν στον ιερέα του ναού. Ο 37χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

