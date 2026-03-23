«Θα πουλήσει αρχαίο Ευαγγέλιο»: Βυζαντινολόγος είχε καταγγείλει τον Τσαγκαράκη στην ΕΛΑΣ

«Σήμα κινδύνου» είχε εκπέμψει στην αστυνομία Κύπριος βυζαντινολόγος, ο οποίος φέρεται να είχε καταγγείλει στην ΕΛΑΣ ότι ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης ετοιμάζεται να θέσει σε δημοπρασία πολύτιμο αρχαίο αντικείμενο, στο φόντο της υπόθεσης κατάσχεσης δεκάδων πλαστών και αρχαίων αντικειμένων στο χώρο του γνωστού γκαλερίστα και συλλέκτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, ο βυζαντινολόγος έστειλε mail στην αστυνομία την Πέμπτη 19 Μαρτίου, με το οποίο ενημέρωνε ότι είδε στο Instagram τον Γιώργο Τσαγκαράκη να προβάλει ως αντικείμενο προς πώληση, αρχαίο Ευαγγέλιο εξαιρετικής αξίας, το οποίο -όπως ανέφερε- εμπίπτει στον αρχαιολογικό νόμο.

«Μου εμφανίστηκε τυχαία στο Instagram βίντεο της Γκαλερί Τσαγκαράκη -υποθέτω πως είναι κάπου στην Αθήνα- όπου ο υπεύθυνος παρουσιάζει πως θα βγάλει σε δημοπρασία ένα παλαίτυπο Ευαγγέλιο του 1745», φέρεται να σημείωνε ο βυζαντινολόγος στην καταγγελία του.

«Αυστηρώς ομιλώντας ακόμη και ως παλαίτυπο υπάγεται στον Περί Αρχαιοτήτων νόμο και απαγορεύεται η πώλησή του. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το παλαίτυπο περικλείεται σε βιβλιοδεσία του 18ου αιώνα με ορειχάλκινες ιερές μορφές και βελούδο.

Ακόμη κι αν κάποιος θα ήταν ελαστικός για την αγοραπωλησία του εντύπου, η βιβλιοδεσία του, περιόδου Τουρκοκρατίας, εμπίπτει ξεκάθαρα στην αρχαιολογική νομοθεσία και σας παρακαλώ να διερευνήσετε άμεσα την υπόθεση και πριν δημοπρατηθεί».

Προϊσταμένη Εθνικής Πινακοθήκης: «Κακότεχνες αντιγραφές, άμεσα αντιληπτές»

Την ίδια ώρα, κατηγορηματική ως προς την πλαστότητα πάνω από 300 πινάκων που βρέθηκαν στην κατοχή του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, είναι η προϊσταμένη της Εθνικής Πινακοθήκης η οποία, κατά πληροφορίες του MEGA, κλήθηκε από την ΕΛΑΣ για να εκτιμήσει τα κατασχεθέντα έργα.

«Τα έργα που μου επιδείχθηκαν, πλην των 7 πινάκων, για τους οποίους δεν δύναμαι να εκφέρω άποψη, είναι καταφανώς πλαστά.

Αποτελούν κακότεχνες αντιγραφές του καλλιτεχνικού ιδιώματος των ζωγράφων που μιμούνται, γεγονός που γίνεται άμεσα αντιληπτό όχι μόνο από έναν ειδικό αλλά και από κάποιον που ασχολείται στοιχειωδώς με την τέχνη.

Από τα έργα λείπει η ελευθερία, βασικό χαρακτηριστικό της αυθόρμητης γραφής. Σε έναν πίνακα ζωγραφικής, η γραφή του ζωγράφου δεν είναι φανερή μόνο στην υπογραφή αλλά σε όλο το έργο, στη σύνθεση, στο σχέδιο, στον τρόπο που χειρίζεται το χρώμα.

Στα έργα που μου επιδείχθηκαν όλα αυτά λείπουν. Οι συνθέσεις δεν ισορροπούν, τα σχέδια είναι κακότεχνα, παιδαριώδη, άτσαλα, ενώ η χρήση των χρωμάτων απέχει από την πινελιά των πραγματικών δημιουργών», υπογράμισε η προϊσταμένη της Εθνικής Πινακοθήκης.