Απολογείται ο Γιώργος Τσαγκαράκης για τέσσερα κακουργήματα - «Υπήρχαν ήδη καταγγελίες στην ΕΛΑΣ»

Ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης αναμένεται σήμερα, Τρίτη 24/3, να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, στο πλαίσιο της έρευνας για σοβαρές κατηγορίες που αφορούν τέσσερα κακουργήματα. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ η υπόθεση φαίνεται να άρχισε να ξετυλίγεται μετά από email που απέστειλε στις Αρχές ένας Κύπριος βυζαντινολόγος.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο email, μία ημέρα μετά τη δημοσίευση βίντεο στο Instagram της γκαλερί του Τσαγκαράκη, στο οποίο παρουσιαζόταν δημοπρασία Ευαγγελίου του 16ου αιώνα με βιβλιοδεσία από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ο βυζαντινολόγος ζήτησε την άμεση παρέμβαση των Αρχών, υποστηρίζοντας ότι η διακίνηση τέτοιων αντικειμένων εμπίπτει στην αρχαιολογική νομοθεσία.

«Υπήρχαν ήδη καταγγελίες», λέει η ΕΛΑΣ

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι πριν από την ενημέρωση του Κύπριου βυζαντινολόγου, υπήρχαν ήδη από τις 24 Φεβρουαρίου τόσο ανώνυμες όσο και επώνυμες καταγγελίες για δημοπρασίες και πωλήσεις πλαστών έργων τέχνης από τον συγκεκριμένο οίκο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες θυμάτων, τα έργα που προβάλλονταν στις εκπομπές της γκαλερί συχνά δεν ταυτίζονταν με εκείνα που τελικά παρέλαμβαναν.

Κατασχέσεις αρχαιοτήτων και δεκάδων πλαστών έργων

Κατά την έφοδο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις 20 Μαρτίου, στη γκαλερί του Τσαγκαράκη στη Γλυφάδα, αλλά και σε σπίτια και οχήματα που συνδέονται με την υπόθεση, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

321 έργα τέχνης (η πλειονότητα πλαστά)

τέσσερις ξύλινες αρχαίες Ιερές εικόνες

Ιερό Ευαγγέλιο

τρεις αρχαίοι αμφορείς

οινοχόη και πίθος βυζαντινής περιόδου

226.760 ευρώ σε μετρητά

32.607 δολάρια

περίστροφο

45 φυσίγγια

τρεις μονάδες ψηφιακής αποθήκευσης

πλήθος εγγράφων

Η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο για την ελληνική αγορά τέχνης, φέρνοντας στο προσκήνιο τα ζητήματα ελέγχου, διαφάνειας και νομιμότητας στις δημοπρασίες έργων και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.