Τσαγκαράκης: «Οι τελευταίες μέρες ήταν από τις πιο δύσκολες της ζωής μου» - Όσα είπε στην εκπομπή του

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης επέστρεψε στον τηλεοπτικό αέρα με τις δημοπρασίες του και στην πρώτη εμφάνιση μετά τη δικαστική περιπέτεια που είχε θέλησε να πει τη δική του άποψη για όσα συνέβησαν. «Αισθάνομαι σε αυτή τη στιγμή την ανάγκη να τοποθετηθώ με σοβαρότητα, οπωσδήποτε υπευθυνότητα όπως κάνω πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Οι τελευταίες ημέρες -πρέπει να πω- ήταν από τις πιο δύσκολες της ζωής μου.

Τις ημέρες αυτές ακούστηκαν πολλά θα πω. Ειπώθηκαν αρκετές ανακρίβειες, υπερβολές και ισχυρισμοί που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Συνεργάζομαι πλήρως με τη δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή και έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη θεσμική της πορεία.

Το επίμαχο Ευαγγέλιο

Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του Ευαγγελίου θέλω να διευκρινίσω ότι είχα ήδη προχωρήσει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων με σκοπό τη νόμιμη δήλωσή του, πολύ πριν ξεκινήσει η υπόθεση, γεγονός που αποδεικνύει τη βούλησή μου να κινηθώ εξαρχής με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα πάντα με τη νόμιμη διαδικασία.

Τώρα θέλω να σας πω πως με σεβασμό στη διάταξη της κυρίας ανακρίτριας, στους θεσμούς και στη διαδικασία προσαρμόζω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα σύμφωνα με τους όρους που μου έχουν τεθεί μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Είμαι βέβαιος πως μέσα από αυτή τη διαδικασία η αλήθεια θα αναδειχθεί και όλα θα μπουν στο τέλος στη σωστή τους διάσταση».