Γκαλερί Τσαγκαράκης: «Προσωπική περιουσία οι πίνακες» - Διευκρινίσεις για το Ευαγγέλιο

Η Γκαλερί Τσαγκαράκης, μετά τις εξελίξεις με την σύλληψη του γνωστού επιχειρηματία, διευκρινίζει ότι οι πίνακες ζωγραφικής που εντοπίστηκαν στις αποθήκες της αποτελούν προσωπική περιουσία και συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και δεν εμπορεύεται τα έργα αυτά. Σημειώνεται πως -σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες - στους χώρους της εταιρείας έχουν βρεθεί και παραληφθεί από την ΕΛΑΣ περισσότερα από 400 έργα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την πλευρά της εταιρείας αργά το απόγευμα της Παρασκευής (20/3), τα έργα προέρχονται από κληροδότημα των θανόντων γονέων του κ. Τσαγκαράκη και η κατοχή τους χρονολογείται πάνω από 40 χρόνια. «Η κατοχή των συγκεκριμένων, αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη», αναφέρει η εταιρεία.

Το Ευαγγέλιο και οι αρμόδιες αρχές

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο, η γκαλερί ενημερώνει ότι «ήδη έπραξε τα δέοντα» παραδίδοντάς το στις αρμόδιες αρχές, ώστε να αξιολογηθεί η γνησιότητά του, η χρονολογία του και η δυνατότητα απόκτησής του από το ελληνικό δημόσιο. Όπως σημειώνει η εταιρεία, δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη σε θρησκευτικά και παρόμοια αντικείμενα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».