Γιώργος Τσαγκαράκης: Στον εισαγγελέα ο γκαλερίστας - Συνελήφθη η υπάλληλος που έκρυβε το Ευαγγέλιο

Εκτεταμένη έρευνα έχει ξεκινήσει το ελληνικό FBI προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε στην επιχείρηση του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος συνελήφθη χθες Παρασκευή (20/3).

Συνολικά, από τις έρευνες της ΕΛΑΣ έχουν κατασχεθεί περίπου 190.000 ευρώ ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη και μιας υπαλλήλου της γκαλερί, η οποία φέρεται να έκρυψε ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, όταν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο να υποβληθεί η επιχείρηση σε έλεγχο.

Ο γνωστός γκαλερίστας πέρασε λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (21/3) το κατώφλι του εισαγγελέα και του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Η άφιξη του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη στην Ευελπίδων για να απολογηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή



Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Οι έρευνες ξεκίνησαν όταν έφτασαν πληροφορίες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) από άτομα που έβλεπαν τα έργα του στις εκθέσεις και τις δημοπρασίες που ισχυρίζονταν πως μάλλον είναι πλαστά.

Την ίδια ώρα, η επιχείρηση της ΕΛΑΣ ξεκίνησε με αφορμή ένα βίντεο της επιχείρησης που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο διακρινόταν το σπάνιο Ευαγγέλιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, οι ειδικοί της ΕΛΑΣ έχουν αποφανθεί πως σχεδόν όλα τα έργα τέχνης που βρέθηκαν στην επιχείρηση (περισσότερα από 300) είναι πλαστά, ενώ μόνο επτά έργα εντοπίστηκαν που θεωρούνται γνήσια.

Τι λέει η Γκαλερί Τσαγκαράκης

Από την πλευρά της, η Γκαλερί Τσαγκαράκης διευκρινίζει ότι οι πίνακες ζωγραφικής που εντοπίστηκαν στις αποθήκες της αποτελούν προσωπική περιουσία και συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και δεν εμπορεύεται τα έργα αυτά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την πλευρά της εταιρείας αργά το απόγευμα της Παρασκευής (20/3), τα έργα προέρχονται από κληροδότημα των θανόντων γονέων του κ. Τσαγκαράκη και η κατοχή τους χρονολογείται πάνω από 40 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».