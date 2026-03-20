Γιώργος Τσαγκαράκης: Η «έφοδος» της ΕΛΑΣ σε αποθήκες του γνωστού γκαλερίστα σε Γλυφάδα, Ελληνικό

Στη σύλληψη γνωστού γκαλερίστα προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI»), μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε αποθήκες της επιχείρησής του στο Ελληνικό αρχικά και στη Γλυφάδα στη συνέχεια.



Βίντεο που παρουσιάζει το FLASH, καταγράφουν στιγμές από την έφοδο των αστυνομικών στον χώρο των αποθηκών, όπου πραγματοποιήθηκαν εξονυχιστικοί έλεγχοι, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν κιβώτια με έργα τέχνης και να καταγράφουν τα ευρήματα. Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή μιας συντονισμένης επιχείρησης, με έντονη παρουσία αστυνομικών και συστηματική έρευνα σε κάθε σημείο της αποθήκης.

Η αστυνομική επιχείρηση στην αποθήκη του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη στο Ελληνικό pic.twitter.com/gnPzm6c7NB — Flash.gr (@flashgrofficial) March 20, 2026

Ακολούθησε και νέα «έφοδος» της Ελληνικής Αστυνομίας σε άλλο χώρο, στην περιοχή της Γλυφάδας, απ' όπου - όπως φαίνεται και στις εικόνες του FLASH - οι αστυνομικοί εντόπισαν άλλα έργα τέχνης τα οποία φορτώθηκαν σε όχημα και θα μεταφερθούν στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Αφορμή για την κινητοποίηση των αρχών στάθηκε βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος ο γκαλερίστας, στο οποίο εμφανιζόταν να παρουσιάζει και να επιχειρεί να δημοπρατήσει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται γύρω στο 1700, γεγονός που προκάλεσε καταγγελίες και ενεργοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς και εκατοντάδες έργα τέχνης, τα οποία εξετάζονται ως προς τη γνησιότητά τους. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και θρησκευτικά κειμήλια, τα οποία θα ελεγχθούν από ειδικούς ως προς την προέλευση και τη χρονολόγησή τους.



Η υπόθεση συνδέεται με πιθανή παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα αναμένεται να εξεταστούν από αρμόδιες αρχές και πραγματογνώμονες. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα ευρήματα των ελέγχων θα καθορίσουν την περαιτέρω ποινική πορεία της υπόθεσης.