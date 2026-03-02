Σπάνιος χαμένος πίνακας του Ρέμπραντ εμφανίστηκε ξανά μετά από 65 χρόνια

Ένας χαμένος πίνακας του Ρέμπραντ, ο οποίος για δεκαετίες ήταν άγνωστο πού βρισκόταν, ανακαλύφθηκε και επιβεβαιώθηκε η αυθεντικότητά του από ειδικούς.

Το έργο του Ρέμπραντ «Το όραμα του Ζαχαρία στον Ναό» του 1633, αποκλείστηκε από έναν κατάλογο με τα έργα του Ολλανδού ζωγράφου το 1960 και εξαφανίστηκε, αφού πουλήθηκε σε ιδιώτη συλλέκτη τον επόμενο χρόνο.



Αλλά επανεμφανίστηκε όταν οι ιδιοκτήτες του το παρουσίασαν για πιστοποίηση στο Rijksmuseum στο Άμστερνταμ, το οποίο διεξήγαγε μια διετή εξέταση.



«Όταν το είδα στο στούντιό μας όταν αναστηλώθηκε, εντυπωσιάστηκα αμέσως από την απίστευτη δύναμή του», δήλωσε ο διευθυντής του Rijksmuseum, Taco Dibbits.



Το Rijksmuseum λαμβάνει πολλά email από άτομα που ζητούν πληροφορίες για πίνακες που έχουν κληρονομήσει ή αγοράσει, είπε ο Dibbits. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ωστόσο, οι υπεύθυνοι του μουσείου γνώριζαν ότι θα μπορούσε να είναι κάτι ξεχωριστό, όπως σημειώνει το BBC.



«Μας ήρθε μέσω email και ένας από τους επιμελητές μας σκέφτηκε, αυτή είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα εικόνα, γνωρίζουμε τον πίνακα εδώ και πάνω από 100 χρόνια αλλά δεν τον έχουμε δει ποτέ».



Το μουσείο επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα αφού μελέτησε τα χρώματα, τα οποία ταίριαζαν με αυτά που χρησιμοποιούσε ο Ρέμπραντ εκείνη την περίοδο, καθώς και την τεχνική ζωγραφικής και τη δημιουργία στρώσεων, τα οποία είναι επίσης συγκρίσιμα με τα άλλα πρώιμα έργα του.



«Αφιέρωσε την ψυχή του σε αυτό»



Η υπογραφή είναι πρωτότυπη και το ξύλινο πάνελ χρονολογείται από τη σωστή περίοδο, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Η ανάλυση των υλικών, οι στυλιστικές και θεματικές ομοιότητες, οι τροποποιήσεις που έκανε ο Ρέμπραντ και η συνολική ποιότητα του πίνακα υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι αυτός ο πίνακας είναι ένα γνήσιο έργο», ανέφερε η γκαλερί.

Ο πίνακας έχει όλα τα χαρακτηριστικά του Ρέμπραντ στο «απόγειο» των πρώτων χρόνων της καριέρας του, είπε ο Dibbits.



«Είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Μερικές φορές με τα πορτρέτα του Ρέμπραντ νιώθεις ότι παράγει σε ποσότητα, αλλά με αυτόν τον πίνακα νιώθεις πραγματικά ότι αφιέρωσε την ψυχή του σε αυτό».



Το μουσείο θα θέσει τον πίνακα σε δημόσια θέα από την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026.



Ο Ρέμπραντ ήταν 27 ετών όταν δημιούργησε τον πίνακα, ο οποίος απεικονίζει τη βιβλική σκηνή όπου ο αρχιερέας Ζαχαρίας λαμβάνει την εντολή από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι, παρά την ηλικία τους, αυτός και η σύζυγός του θα αποκτήσουν έναν γιο, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.



Το μουσείο ανέφερε ότι ο Ρέμπραντ είχε δώσει στην βιβλική ιστορία μια καινοτόμο τροπή. Αντί να απεικονίσει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ορατά, απλώς υπαινίχθηκε την παρουσία του. Με αυτόν τον τρόπο, απομακρύνθηκε από τις καθιερωμένες οπτικές παραδόσεις και εισήγαγε έναν νέο τρόπο αναπαράστασης αυτού του θέματος.



Ο Ρέμπραντ επέλεξε σκόπιμα την καθοριστική στιγμή, λίγο πριν ο Γκάμπριελ αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα.



Είναι ένας από τους λίγους ιστορικούς πίνακες που δημιούργησε ο Ρέμπραντ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Εκείνη την εποχή, δημιουργούσε κυρίως πορτρέτα, τα οποία ήταν ιδιαίτερα επικερδή.