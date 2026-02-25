«Les grâces naturelles»: Ένα από τα σπάνια έργα του Μαγκρίτ βγαίνει σε δημοπρασία

Στο σφυρί θα διατεθεί ένα από τα πιο σπάνια έργα τέχνης του Βέλγου ζωγράφου René Magritte το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει ο οίκος Christie's θα παρουσιάσει το έργο στις 5 Μαρτίου σε μια βραδιά που τιτλοφορείται «The Art of the Surreal».

Ο πίνακας με τίτλο «Les grâces naturelles» θα βγει σε δημοπρασία για πρώτη φορά έχοντας παραμείνει στην ίδια ιδιωτική συλλογή για 25 χρόνια και η τιμή του εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 6.500.000 - 9.500.000 λιρών.



Ζωγραφισμένο περίπου το 1961 με εξαιρετικά χρώματα και εκτεθειμένο στο Μουσείο Μαγκρίτ στις Βρυξέλλες από τα εγκαίνιά του το 2009, ο πίνακας αποτελεί μια συναρπαστική έκφραση της διαρκούς γοητείας του Ρενέ Μαγκρίτ με τη μεταμόρφωση και τα οπτικά παράδοξα. Το έργο επανεξετάζει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα μοτίβα του καλλιτέχνη: το φανταστικό «φύλλο-πουλί», μια υβριδική μορφή που ισορροπεί ανάμεσα σε δύο καταστάσεις ύπαρξης και αποτυπώνεται τη στιγμή της μεταμόρφωσης.

Ένας σουρεαλιστικός πίνακας

Ο Ρενέ Μαγκρίτ δημιούργησε 18 καμβάδες αφιερωμένους σε αυτό το σημαντικό μοτίβο κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως έκανε συχνά με τα θέματά του που είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Το εξερεύνησε για πρώτη φορά σε μια σειρά από πίνακες με λάδι και γκουάς στις αρχές της δεκαετίας του 1940, ξεκινώντας με το L'Ile au Trésor (1942), πιθανώς εμπνευσμένο από τη θέα ενός πτηνοτροφείου από το παράθυρο του σπιτιού του στην οδό Esseghem 135 στις Βρυξέλλες. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, επέστρεψε στο θέμα με ανανεωμένη εστίαση και ένταση με το «Les grâces naturelles» δημιουργώντας έναν από τους δύο σημαντικότερους πίνακες που απεικονίζουν το λεγόμενο «φύλλο-πουλί».



Η μεταμόρφωση βρίσκεται στον πυρήνα του πίνακα. Αντί να συνδυάζει απλώς δύο διακριτά στοιχεία, ο Ρενέ Μαγκρίτ έλκεται από την ένταση της ενδιάμεσης κατάστασης, όπου η αλλαγή εκτυλίσσεται σταδιακά και παραμένει άλυτη. Αυτή η αίσθηση αιώρησης είναι που δίνει στα πουλιά-φύλλα την ήσυχη, σουρεαλιστική τους φόρτιση, καθώς αιωρούνται ανάμεσα στην προσγειωμένη ακινησία και την πιθανότητα πτήσης.

Ο Ολιβιέ Καμύ, Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιμπρεσιονιστών και Μοντέρνας Τέχνης του οίκου Christie's σημείωσε για το έργο «Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Ρενέ Μαγκρίτ αναλογιζόταν τη ζωή και την καριέρα του, επανεξετάζοντας προηγούμενες συνθέσεις που θεωρούσε ότι έφεραν την ισχυρότερη ποιητική δύναμη και μπορούσαν να αποκαλύψουν νέο νόημα μέσω διακριτικής αναθεώρησης.

Στο έργο του Les grâces naturelles , επιστρέφει σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοτίβα του, το «φύλλο-πουλί», αμφισβητώντας, όπως πάντα, τις αποδεκτές μας απόψεις για τα καθημερινά πράγματα - εδώ δέντρα, πουλιά και φύλλα - και απελευθερώνοντας έτσι το μυστήριο της πραγματικότητας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε αυτό το εξαιρετικό έργο στην επερχόμενη βραδινή πώληση The Art of the Surreal, μια στιγμή-ορόσημο της Εβδομάδας Marquee 20/21 τον Μάρτιο».

