Με επιστολή ο Δήμος Χαϊδαρίου ζητά την απόκτηση των φωτογραφιών με τους 200 στην Καισαριανή

Με επιστολή προς το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Δήμος Χαϊδαρίου ζητά να μεριμνήσουν για την απόκτηση των φωτογραφιών, που ήρθαν στη δημοσιότητα, με τους 200 εκτελεσθέντες από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 και οι οποίοι ήταν κρατούμενοι του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου.

«Οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στις οποίες αποτυπώνονται οι τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών-κρατουμένωντου Στρατοπέδου Χαϊδαρίου, λίγο πριν την εκτέλεσή τους στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, συγκλονίζουν και συγκινούν.

Πρόκειται για φωτογραφίες- ιστορικά ντοκουμέντα και τα μόνα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών, που το πρωί της Πρωτομαγιάς του 1944 μεταφέρθηκαν από το Μπλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου για να στηθούν στον τοίχο της Καισαριανής, μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα», αναφέρει αρχικά η επιστολή και συνεχίζει:

«Προκαλεί δέος η στάση τους, η οποία απεικονίζεται και στις φωτογραφίες, καθώς με θάρρος και με το κεφάλι ψηλά βάδισαν προς το θάνατο. Αποτυπώνουν την αξιοπρέπεια, την παλληκαριά, και την αποφασιστικότητα τους ακόμα και μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα των Ναζί κατακτητών.

Ως δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου θεωρούμε πως τα σπάνια αυτά ιστορικά ντοκουμέντα δεν έχουν θέση σε καμία αγοραπωλησία στο διαδίκτυο, σε καμία δημοπρασία, σε καμία συλλογή ιδιώτη ως προσωπικό ”τρόπαιο”.

Ακόμα και μέσα από αυτά τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, αναδεικνύεται η ανάγκη να γίνει το Μπλοκ 15 του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, όπου και αυτές οι φωτογραφίες και άλλα ντοκουμέντα θα βρίσκονται εκεί προσβάσιμα από το λαό και τη νεολαία μας, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να έρχονται άμεσα σε επαφή και να γνωρίζουν την αγωνιστική και ηρωική ιστορία του λαού μας.

Με βάση τα παραπάνω, είναι σημαντικό το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Βουλή των Ελλήνων να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών, να αποκτηθούν και να αποδοθούν στον Δήμο Χαϊδαρίου, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, αλλά και στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, του οποίου μέλη και στελέχη ήταν οι 200».