Βουλή: Έμπρακτη στήριξη Κακλαμάνη σε πολύτεκνη οικογένεια με 12 παιδιά

Ένα νεαρό σερβιτόρο από πολύτεκνη οικογένεια με 12 παιδιά προσλαμβάνει στη Βουλή ο Νικήτας Κακλαμάνης, δείχνοντας εμπράκτως τη στήριξη της Πολιτείας σε αυτή την πολυμελή οικογένεια.

Πρόκειται για ένα σερβιτόρο τον οποίο ο πρόεδρος της Βουλής γνώρισε τυχαία στο καφέ που συχνάζει. Ο Νικήτας Κακλαμάνης ευαισθητοποιήθηκε από την ιστορία του νεαρού που έχει άλλα 11 αδέρφια, είναι πτυχιούχος ψυχολογίας, κάνει το μεταπτυχιακό του και ταυτοχρόνως εργάζεται προκειμένου να στηρίξει την οικογένειά του. Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο ίδιος κατά την ημερίδα για το Δημογραφικό που διεξάγεται στο πρώην Καπνεργοστάσιο.

«Θα ήθελα να σας διηγηθώ μια ιστορία», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης και περιέγραψε τη γνωριμία του με το νεαρό: «Κάθε πρωί πριν πάω στη Βουλή πηγαίνω στο στέκι μου στο Κολωνάκι για να πάρω καφέ. Μια μέρα λοιπόν, ήρθε να μου σερβίρει τον καφέ μου ένας νεαρός σερβιτόρος, τον ρώτησα το όνομά του και τι κάνει, μου απάντησε ότι έχει τελειώσει ψυχολογία και πως εργάζεται στην εστίαση για να πληρώσει το μεταπτυχιακό του. Τον ρώτησα ακόμα αν έχει αδέρφια, και μου απάντησε πως είναι ο ένας από τα δώδεκα αδέλφια της οικογένειας. Όπως καταλαβαίνετε έμεινα άφωνος», όπως ανέφερε, ανακοινώνοντας πως ως μια πρώτη έμπρακτη προσφορά του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς την πολυμελή οικογένεια, η Βουλή θα προσλάβει αυτό το παιδί.

Ο πρόεδρος της Βουλής μάλιστα κάλεσε τους γονείς του νεαρού στο βήμα προκειμένου να τους συγχαρεί. Την ημερίδα παρακολούθησαν και 5 από τα 12 παιδιά της οικογένειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε και την επανασύσταση της διακομματικής επιτροπής για το δημογραφικό.