Η... καπετάνισσα Ζωή, οι μούτσοι και τα ακυβέρνητα καράβια

«Μπηχτές» προς πάσα κατεύθυνση, μέσω του... Κυριάκου Βελόπουλου άφησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη εμμέσως και στα πρόσφατα «μποφόρ» που ταλαιπωρούν το κομματικό της σκάφος.

Διαδεχόμενη στο βήμα της Ολομέλειας τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε στη θεωρία του… ακυβέρνητου καραβιού, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε σκωπτικά: «Επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια και τους πλόες και τα πληρώματα. Ένα είναι το καράβι και μια η καπετάνισσα…», όπως ανέφερε.



Ακολούθως, «κάρφωσε» όλους όσοι «με έλλειψη φαντασίας», προσπαθούν να «απομιμηθούν τη δύσκολη πλεύση της Πλεύσης Ελευθερίας που συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής». Μπορεί να μην κατονόμασε, ωστόσο πολλοί στο Περιστύλιο εκτίμησαν πως η παραπάνω αναφορά κατευθυνόταν και στον Αλέξη Τσίπρα…



Νωρίτερα, ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέλυσε τη θεωρία του ακυβέρνητου καραβιού, κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους, Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα πως «όχι για καπετάνιοι, ούτε για μούτσοι δεν κάνουν».



Για την ιστορία, παρά τα αρχικά «καρφιά», η Ζωή Κωνσταντοπούλου συμφώνησε και σε κάτι με τον Κυριάκο Βελόπουλο: ότι «λέγονται ελάχιστα εδώ μέσα για το σκάνδαλο Επστάιν, στο οποίο εμπλέκονται και Έλληνες», όπως κατήγγειλαν αμφότεροι.

