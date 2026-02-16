Καισαριανή: Σε ανοιχτή γραμμή Κακλαμάνης-Μενδώνη για τις φωτογραφίες - Στη Βουλή αν αποκτηθούν

Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για την απόκτηση από το κράτος των φωτογραφικών ντοκουμέντων με τους 200 Έλληνες που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν κοινοβουλευτικές πηγές, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Βουλής με την υπουργό Πολιτισμού, ο Νικήτας Κακλαμάνης και η Λίνα Μενδώνη συμφώνησαν ότι εφόσον αποκτηθούν οι φωτογραφίες από το υπουργείο Πολιτισμού, ακολούθως αυτές θα παραχωρηθούν στη Βουλή των Ελλήνων.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε πως οι συγκεκριμένες φωτογραφίες θα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον είναι γνήσιες.

Διευκρίνισε μάλιστα πως το υπουργείο Πολιτισμού έχοντας ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία, ζητά από τον κάτοχο ή το eBay είτε να αποδείξουν τη γνησιότητά τους, είτε να δεχθούν τον έλεγχο από ειδικούς που θα την πιστοποιήσουν.

Η Βουλή προτίθεται -σε συνεννόηση με την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού- να αγοράσει το φωτογραφικό υλικό των 200 αντιστασιακών της Καισαριανής που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τους ναζί, εφόσον ελεγχθεί η γνησιότητά του, δήλωσε από την πλευρά του ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε πως «εάν και δεν είναι δουλειά της Βουλής αλλά του υπουργείου Πολιτισμού, η Βουλή που έχει τη σχετική ευελιξία, θα προσπαθήσει να αγοράσει τις φωτογραφίες».

Όπως γνωστοποίησε, θα ζητήσει από τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων την προσεχή Πέμπτη να τον εξουσιοδοτήσουν ώστε να ελεγχθεί αφενός η γνησιότητα του υλικού και αφετέρου το εάν υπάρχει διεθνής νόμος που να απαγορεύει στην πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια που έχουν να κάνουν με εγκλήματα πολέμου. «Εάν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα, η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει», σημείωσε.

Αναφερόμενος πάντως στο αίτημα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για αγορά των φωτογραφιών από το Ίδρυμα της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, καθώς το Ίδρυμα δεν διαθέτει δικό του προϋπολογισμό, εν αντιθέσει με τη Βουλή. Ωστόσο, χαρακτήρισε σωστό το αίτημα του Δημήτρη Κουτσούμπα ο οποίος ζήτησε η Βουλή να σταματήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.

Πηγή: Facebook/Greece at WWII Archives

Βέλγος συλλέκτης: «Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές κυβερνητικές Αρχές»

Για την απόφασή του να κλείσει προσωρινά τις δημοπρασίες στο eBay που αφορούσαν τις ιστορικές φωτογραφίες από την εκτέλεση 200 Ελλήνων στο σκοπευτήριο της Καισαριανής την πρωτομαγιά του 1944, ενημερώνει με ανακοίνωσή του, ο Βέλγος συλλέκτης.

Μεταξύ άλλων, εκφράζει τη λύπη του που το ζήτημα, όπως λέει, χρησιμοποιείται και για πολιτικούς σκοπούς και δηλώνει «συγκλονισμένος» από τη ζημιά που προκλήθηκε στο μνημείο. Τονίζει ότι «δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για την πώληση» και δηλώνει «ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού».

Αναλυτικά, η ανακοίνωσή του:

«Δήλωση εκ μέρους της Crain's Militaria

Σήμερα το πρωί, αποφάσισα προσωπικά να κλείσω τις δημοπρασίες στο eBay που αφορούσαν τις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής.

Κατανοώ πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ευαίσθητου ιστορικού χαρακτήρα και συγκλονίστηκα βαθιά από τη ζημιά που προκλήθηκε χθες στο μνημείο της Καισαριανής. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να είναι έντονα και λυπάμαι που το ζήτημα χρησιμοποιείται και για πολιτικούς σκοπούς.

Μετά την έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης χθες, επικοινώνησαν μαζί μου πολλοί ιδιωτικοί συλλέκτες εκφράζοντας έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών. Αν και εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον, θέλω να τονίσω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για την πώληση και παραμένω ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού.

Ταυτόχρονα, ζητώ με σεβασμό να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα σεβασμό η νόμιμη ιδιοκτησία μου επί των φωτογραφιών. Έχουν διαδοθεί ευρέως τεχνητά αλλοιωμένες εικόνες που αφαιρούν την προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων, παραμορφώνοντας μάλιστα ορισμένα πρόσωπα των θυμάτων και προκαλώντας περιττές συζητήσεις σχετικά με την αυθεντικότητα των φωτογραφιών.

Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας, για τον σεβασμό της ιδιωτικής μου ζωής και για την τήρηση της επιθυμίας μου να μην κάνω περαιτέρω δηλώσεις ή συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης».

Πηγή: Facebook/Greece at WWII Archives

Κατέβηκαν από το eBay

Υπενθυμίζεται πως μετά τον σάλο που δημιούργησε η δημοπρασία με τα ιστορικά ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 αντιστασιακών στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, το πρωί της Δευτέρας (16/2) οι φωτογραφίες «κατέβηκαν» από το eBay.

Αν και η εν λόγω δημοπρασία, που διενεργούσε η βελγική εταιρεία Crain’s Militaria, ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 23 Φεβρουαρίου, οι επίμαχες φωτογραφίες που συγκίνησαν το πανελλήνιο «κατέβηκαν» σήμερα από τη λίστα της πλατφόρμας.

Οι ιστορικές φωτογραφίες, που απεικονίζουν τους 200 αντιστασιακούς που εκτελέστηκαν από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, είχαν φτάσει να κοστίζουν από 473 έως και 2.140 ευρώ.

Ειδικότερα, η πιο φθηνή φωτογραφία που έδειχνε τα φορτηγά έτοιμα να φορτώσουν τους 200 αντιστασιακούς κοστίζει 473 ευρώ, ενώ η τιμή της φωτογραφίας που τους δείχνει να περπατούν προς το εκτελεστικό απόσπασμα έφτασε στα 2.140 ευρώ.