Καισαριανή: Το υπουργείο Πολιτισμού ξεκινά τη διαδικασία για την απόκτηση των φωτογραφιών

Τη διαδικασία για την απόκτηση των ντοκουμέντων με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής ξεκινά το υπουργείο Πολιτισμού. Όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες θα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον είναι γνήσιες.

Διευκρίνισε μάλιστα πως το υπουργείο Πολιτισμού έχοντας ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία, ζητά από τον κάτοχο ή το eBay είτε να αποδείξουν τη γνησιότητά τους, είτε να δεχθούν τον έλεγχο από ειδικούς που θα την πιστοποιήσουν.

Υπενθυμίζεται πως μετά τον σάλο που δημιούργησε η δημοπρασία με τα ιστορικά ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 αντιστασιακών στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, το πρωί της Δευτέρας (16/2) οι φωτογραφίες «κατέβηκαν» από το eBay.

Αν και η εν λόγω δημοπρασία, που διενεργούσε η βελγική εταιρεία Crain’s Militaria, ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 23 Φεβρουαρίου, οι επίμαχες φωτογραφίες που συγκίνησαν το πανελλήνιο «κατέβηκαν» σήμερα από τη λίστα της πλατφόρμας.

Οι ιστορικές φωτογραφίες, που απεικονίζουν τους 200 αντιστασιακούς που εκτελέστηκαν από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, είχαν φτάσει να κοστίζουν από 473 έως και 2.140 ευρώ.

Ειδικότερα, η πιο φθηνή φωτογραφία που έδειχνε τα φορτηγά έτοιμα να φορτώσουν τους 200 αντιστασιακούς κοστίζει 473 ευρώ, ενώ η τιμή της φωτογραφίας που τους δείχνει να περπατούν προς το εκτελεστικό απόσπασμα έφτασε στα 2.140 ευρώ.

Νωρίτερα με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και τους υπουργούς Εσωτερικών και Πολιτισμού, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, είχε ζητήσει να σταματήσει η δημοπρασία επισημαίνοντας πως οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος και να αποδοθούν στο Δήμο Καισαριανής και στο ΚΚΕ για το ιστορικό του αρχείο.

Κακλαμάνης για τις φωτογραφίες των «200»: Η Βουλή θα προσπαθήσει να τις αγοράσει

Η Βουλή προτίθεται -σε συνεννόηση με την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού- να αγοράσει το φωτογραφικό υλικό των 200 αντιστασιακών της Καισαριανής που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τους ναζί, εφόσον ελεγχθεί η γνησιότητά του, δήλωσε από την πλευρά του ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε πως «εάν και δεν είναι δουλειά της Βουλής αλλά του υπουργείου Πολιτισμού, η Βουλή που έχει τη σχετική ευελιξία, θα προσπαθήσει να αγοράσει τις φωτογραφίες».

Όπως γνωστοποίησε, θα ζητήσει από τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων την προσεχή Πέμπτη να τον εξουσιοδοτήσουν ώστε να ελεγχθεί αφενός η γνησιότητα του υλικού και αφετέρου το εάν υπάρχει διεθνής νόμος που να απαγορεύει στην πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια που έχουν να κάνουν με εγκλήματα πολέμου. «Εάν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα, η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει», σημείωσε.

Αναφερόμενος πάντως στο αίτημα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για αγορά των φωτογραφιών από το Ίδρυμα της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, καθώς το Ίδρυμα δεν διαθέτει δικό του προϋπολογισμό, εν αντιθέσει με τη Βουλή. Ωστόσο, χαρακτήρισε σωστό το αίτημα του Δημήτρη Κουτσούμπα ο οποίος ζήτησε η Βουλή να σταματήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.