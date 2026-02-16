Καισαριανή: Συγκίνηση για τις ιστορικές φωτογραφίες - Ταυτοποιήθηκαν δύο από τους αντιστασιακούς

Συγκίνηση και δέος προκαλούν οι φωτογραφίες που έχουν βγει στο φως και αποτυπώνουν στιγμές από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων κομμουνιστών αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μαΐου 1944.

Πρόκειται για τα πρώτα φωτογραφικά ντοκουμέντα του εμβληματικού ιστορικού γεγονότος που γίνονται γνωστά. Οι φωτογραφίες ανέβηκαν προς πώληση στο eBay από Βέλγο πωλητή και φέρονται να προήλθαν από το προσωπικό άλμπουμ Γερμανού αξιωματικού που υπηρέτησε εκείνη την περίοδο στα κατοχικά στρατεύματα.

Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες ενδείξεις στο eBay η τιμή των φωτογραφιών άγγιζε μέχρι και τα 2.120 ευρώ.

Πηγή: Facebook/Greece at WWII Archives

Καισαριανή: Ταυτοποιήθηκαν δύο εκτελεσθέντες - Ποιοι είναι

Σύμφωνα με πληροφοίες από την εφημερίδα «Τα Νέα», σε μία από τις φωτογραφίες όπου οι άνδρες οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα, ο ψηλός άνδρας με το λευκό πουκάμισο, δεύτερος στη διάταξη, ταυτοποιείται ως ο Βασίλειος Παπαδήμας.

Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του γνωστού εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα (απεβίωσε το 2016).

Ο Βασίλης Παπαδήμας γεννήθηκε στην Πύλο το 1909 και εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο και στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από ιταλούς καραμπινιέρους και έλληνες χωροφύλακες. Αρχικά μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου και στη συνέχεια στη Λάρισα, πριν οδηγηθεί στην εκτέλεση στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το πρώτο νεαρό αγόρι που διακρίνεται να χαμογελά σε άλλη φωτογραφία είναι ο Ηλίας Ρίζος του Δημητρίου.

Ήταν αρτεργάτης σε βιοτεχνία ζυμαρικών στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά. Μετά την είσοδο των Ιταλών στην πόλη, παραδόθηκε από έλληνες συνεργάτες των κατακτητών και οδηγήθηκε αρχικά στις Φυλακές Λαμίας και στη συνέχεια στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Τα αδέλφια του, Αποστόλης και Βασιλική, είχαν επίσης αντιστασιακή δράση και προσέκειντο στο ΚΚΕ.