Βανδαλισμός στο Μνημείο των 200 στην Καισαριανή μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών των εκτελεσθέντων

Η Δημοτική Αρχή Καισαριανής καταδίκασε υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών, στη μαρμάρινη πλάκα που αναφέρει την εκτέλεση την Πρωτομαγιά του 1944. Η κίνηση αυτή σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση ιστορικών φωτογραφιών που αναδεικνύουν την ηρωική στάση των 200 κομμουνιστών, οι οποίοι παρέμειναν όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα, προκαλώντας συγκίνηση και ρίγος.



Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή τόνισε ότι «η ιστορική μνήμη δε σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους» και δεσμεύτηκε για την πλήρη αποκατάσταση των φθορών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα πρωτοστατήσει στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, υπερασπίζοντας την απόδοση της ιστορικής μνήμης και την τιμή στους εκτελεσθέντες κομμουνιστές.

ΦΩΤΟ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ/FACEBOOK

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου Καισαριανής

Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, στη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το γεγονός της εκτέλεσης την Πρωτομαγιά του 1944.

Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των ιστορικών φωτογραφιών που έχουν προκαλέσει ρίγος συγκίνησης για την ηρωική παλικαρίσια στάση των 200 κομμουνιστών ηρώων οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Η ιστορική μνήμη δε σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους! Η Δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης.