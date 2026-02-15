Στο φως σπάνιες εικόνες της εκτέλεσης 200 Ελλήνων στην Καισαριανή -Βρέθηκαν τυχαία σε δημοπρασία

Για πρώτη φορά μετά από 82 χρόνια έρχονται στο φως αδημοσίευτες φωτογραφίες από την εκτέλεση 200 Ελλήνων στο σκοπευτήριο της Καισαριανής την πρωτομαγιά του 1944.

Οι τέσσερις εικόνες που αποτελούν ιστορικό ντοκουμέντο ανακαλύφθηκαν τελευταία μέσω σελίδας δημοπρασίας. Οι εν λόγω φωτογραφίες τραβήχτηκαν την 1η Μαΐου 1944 και συγκεκριμένα λίγα λεπτά πριν οι κατοχικές δυνάμεις προβούν στην εκτέλεση των αντιστασιακών.

Τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών έκανε η σελίδα στο Facebook «Greece at WWII Archives» της οποίες απέκτησε από έναν Βέλγο πωλητή ο οποίος τις εντόπισε τυχαία σε δημοπρασία στο ebay που ολοκληρώνεται μέσα στον μήνα.

Αν και δεν είναι γνωστό ποιος τράβηξε τις φωτογραφίες, εικάζεται πως ήταν από κάποιο Γερμανό στρατιώτη, απεικονίζονται Έλληνες, πολιτικοί κρατούμενοι να οδηγούνται προς το εκτελεστικό απόσπασμα.

Στη συνέχεια, σε ένα άλλο καρέ, φαίνονται ορισμένοι να στέκονται στον τοίχο, παραταγμένοι περιμένοντας τις ριπές από τα πολυβόλα.

Σε μια άλλη εικόνα τραβηγμένη κατά πάσα πιθανότητα την ίδια ημέρα, φορτηγά με Γερμανούς στρατιώτες στο Χαϊδάρι . Η φωτογραφία πιθανότατα σχετίζεται με την εκτέλεση 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο σκοπευτήριο της συνοικίας εκείνη την ημέρα. (ebay).

Οι περισσότεροι από τους εκτελεσθέντες παραδόθηκαν στις δυνάμεις Κατοχής από το προηγούμενο καθεστώς της 4ης Αυγούστου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 200 ήταν μέλη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ.

Και οι 200 είχαν καταλήξει κρατούμενοι στο Στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου, από διάφορες φυλακές, ενώ μετά από την εκτέλεσή τους οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών και τάφηκαν σε ατομικούς τάφους.

Η μαζική εκτέλεση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ως αντίποινα για τον θάνατο Γερμανού στρατηγού, τριών αξιωματικών που τον συνόδευαν και τον τραυματισμό στρατιωτών στους Μολάους Λακωνίας, στις 27 Απριλίου 1944.