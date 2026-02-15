Κουτσούμπας: «Η ιστορική μνήμη των 200 της Καισαριανής πρέπει να διατηρηθεί»

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα στην εκδήλωση του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ για τα 50 χρόνια από το Α’ Συνέδριο της οργάνωσης, με τίτλο «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου, η ΚΝΕ η Οργάνωσή μας».

Στη δήλωσή του αναφέρθηκε στη διαδρομή της ΚΝΕ για τα δικαιώματα της νεολαίας και στην ανάγκη συνέχισης του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και βία. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία των φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

«Είμαστε σήμερα εδώ, για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από το Α’ Συνέδριο της

ΚΝΕ, όπου αυτά τα χρόνια η ΚΝΕ διέγραψε μια ηρωική πορεία για τα δικαιώματα της

νεολαίας στην εργασία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, για μια νέα ζωή, μια νέα κοινωνία,

σε έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό τον δρόμο συνεχίζει

και σήμερα, στο πλάι του ΚΚΕ, φωτισμένη από τις αποφάσεις του 22ου Συνεδρίου του

ΚΚΕ έτσι ώστε να πάμε στην επαναστατική ανατροπή, για να ζήσουμε μια ομορφιά, μια

ευτυχισμένη ζωή σε μία κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει φτώχεια, πόλεμοι, βία, καταστολή

και η νεολαία θα δημιουργεί μαζί με όλο τον λαό», τόνισε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την

εκτέλεση των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε: «Πρόκειται για συγκλονιστικά ντοκουμέντα, αφού αποτυπώνουν τις τελευταίες ηρωικές στιγμές των 200 μελών και στελεχών του ΚΚΕ, που μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου τους εκτέλεσαν οι Ναζί κατακτητές. Πρόκειται για ήρωες, μέλη, στελέχη του ΚΚΕ και αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε εμπόρους, σε ιδιώτες. Πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό. Το ΚΚΕ θα πάρει τις απαραίτητες πολιτικές και άλλες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε το κράτος, η Βουλή των Ελλήνων να μπορέσει να αποδώσει αυτά στον δήμο Καισαριανής, στον δήμο Χαϊδαρίου, στο ΚΚΕ έτσι ώστε να κρατιέται ζωντανή η ιστορική μνήμη και γνώση».