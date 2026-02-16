Αθήνα: Η χαμηλότερη τιμή νερού σε όλη την ΕΕ – Τι λέει ο Νίκος Τσάφος

«Η Αθήνα έχει τη χαμηλότερη τιμή στο νερό σε σχέση με όλες τις άλλες πρωτεύουσες της ΕΕ», τόνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για τις επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς των δήμων από την αύξηση του τιμολογίου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, βάσει απόφασης της ΡΑΑΕΥ.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, επισήμανε ότι τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ αυξήθηκαν από 0,98 ευρώ ανά κυβικό σε 1,30 ευρώ (32%), επηρεάζοντας σημαντικά τους δήμους που καταναλώνουν νερό για σχολεία, ΚΑΠΗ, παιδικούς σταθμούς, δημοτικά ιατρεία, χώροι πρασίνου και αθλητικές δραστηριότητες. «Αυτό οδηγεί σε οικονομική ασφυξία και οι επιλογές είναι είτε η μετακύλιση κόστους στους δημότες είτε περικοπές στις υπηρεσίες», είπε ο κ. Χριστοδουλάκης.

Αιτιολόγηση της αύξησης και επενδύσεις

Ο Ν. Τσάφος εξήγησε ότι τα τιμολόγια δεν είχαν αυξηθεί από το 2008, δηλαδή για 17-18 χρόνια. Παράλληλα, η Αττική αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τα αποθέματα νερού, ενώ η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για αντικατάσταση αγωγών, μείωση διαρροών και ψηφιακή παρακολούθηση των συστημάτων.

«Για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες και επειδή οι χρεώσεις παρέμεναν αμετάβλητες εδώ και 17-18 χρόνια, ήταν απαραίτητη μια προσαρμογή των τιμολογίων», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έγινε μείωση του παγίου, ενώ για τους περισσότερους οικιακούς καταναλωτές υπήρξε αύξηση στο πάγιο, διατηρώντας όμως τη χαμηλότερη τιμή σε σχέση με όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Ο υφυπουργός τόνισε επίσης ότι οι δήμοι παραμένουν σημαντικοί καταναλωτές και ότι η βέλτιστη χρήση νερού είναι απαραίτητη, ειδικά σε συνθήκες λειψυδρίας που επιδεινώνονται λόγω κλιματικής αλλαγής. «Η αύξηση έγινε με λελογισμένο τρόπο, προστατεύοντας τους οικιακούς καταναλωτές και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», συμπλήρωσε.

Ο Μ. Χριστοδουλάκης υπογράμμισε ότι τα μεγάλα έργα 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας καθυστέρησαν σημαντικά, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του κόστους να μετακυλίεται στους δήμους και ενδεχομένως στους πολίτες.

Ο Ν. Τσάφος απάντησε ότι η κατάσταση στα αποθέματα νερού επιδεινώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, απαιτώντας δραστικά μέτρα. «Η αύξηση των χρεώσεων ήταν απαραίτητη για να επενδύσουμε στο δίκτυο, προστατεύοντας παράλληλα τους οικιακούς καταναλωτές και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η Αθήνα συνεχίζει να έχει πολύ καλή ποιότητα νερού σε χαμηλότερη τιμή από όλες τις άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ