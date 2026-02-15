Σαμαράς: Η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη εξέφρασε ένα σπάνιο πολιτικό και ατομικό ήθος

Ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας που υπηρέτησε τόσο ως Πρόεδρος της Βουλής όσο και ως Πρόεδρος της Ακαδημία Αθηνών. Σε μήνυμά του, ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι η απώλειά της στεναχωρεί όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να πορευτούν μαζί της στον δημόσιο βίο.



Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη διακρίθηκε για το σπάνιο πολιτικό και ατομικό ήθος της, αποτελώντας πρότυπο συνέπειας, αξιοπρέπειας και αφοσίωσης στις θεσμικές της υποχρεώσεις. Η προσφορά της στην πολιτική και στην ακαδημαϊκή κοινότητα υπήρξε καθοριστική, ενώ η πορεία της αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλές γυναίκες που ακολούθησαν τον δημόσιο βίο στην Ελλάδα.



«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους της», κατέληξε στο μήνυμά του ο Αντώνης Σαμαράς, επισημαίνοντας τη σημασία του έργου και της προσωπικότητας της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική και την επιστημονική ζωή της χώρας. Η αναγνώριση της προσφοράς της δεν περιορίζεται μόνο στην πολιτική σκηνή, αλλά επεκτείνεται στην ευρύτερη κοινωνία, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της εντιμότητας και της ακεραιότητας στην δημόσια δράση.



Η απώλεια της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής αφήνει ένα κενό στον πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και ένα παράδειγμα προς μίμηση για τις επόμενες γενιές που επιθυμούν να υπηρετήσουν τη δημόσια ζωή με ήθος και αφοσίωση.