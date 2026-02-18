Στο «σφυρί» σπάνιες ζωγραφιές της βασίλισσας Ελισάβετ από την παιδική της ηλικία

Μια σειρά από σπάνιες παιδικές ζωγραφιές της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε φιλοτεχνήσει όταν ήταν παιδί και τις ενέτασσε στις επιστολές της θα δημοπρατηθούν στις 27 Φεβρουαρίου.

Τα σκίτσα ανακαλύφθηκαν κρυμμένα μέσα σε μια βαλίτσα κάτω από ένα κρεβάτι και δημιουργήθηκαν όταν η Ελισάβετ ήταν ακόμη 10 ετών. Οι περισσότερες περιλαμβάνονται σε επιστολή που έστειλε στην Μπέατρις Στίλμαν, η οποία εντάχθηκε στο προσωπικό της βασιλικής έπαυλης, Royal Lodge το 1936. Το σημείωμα στάλθηκε στη Στίλμαν ενώ η βασίλισσα βρισκόταν σε διακοπές στην κομητεία της Κορνουάλης στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ήταν περίπου 10 ετών.

Στη σελίδα υπάρχουν αρκετά σκίτσα, μεταξύ των οποίων άλογα, ένα από τα μεγαλύτερα πάθη της βασίλισσας Ελισάβετ. Επίσης, εμφανίζεται η φιγούρα ενός αγοριού με το όνομα «Τζον» και ενός κοριτσιού, «Μαίρη», με το όνομά τους χαραγμένο από κάτω. Ανάμεσά τους, βρίσκεται και ένας σκύλος ονόματι «Τζιμ».

Η επιστολή προσφέρεται από τον οίκο δημοπρασιών Hansons στο Ηνωμένο Βασίλειο με εκτιμώμενη τιμή πώλησης μεταξύ 2.000 και 4.000 αγγλικών λιρών (2.500 και 5.000 δολάρια).

Η παραλήπτρια της επιστολής πέθανε το 1993, αλλά σύμφωνα με το περιοδικό People, το περιεχόμενό της ήρθε στο φως πριν από δύο χρόνια.

A newly discovered childhood letter by Queen Elizabeth II, featuring heartfelt words and playful doodles, is set to be auctioned — offering a rare look at the future monarch’s early years.



Τι έγραφε η επιστολή

«Αγαπητή Μπέατρις, σου στέλνω μερικές πρίμουλες που μαζέψαμε, άγριες. Υπάρχουν μερικές σε ανοιχτό ροζ καθώς και οι κίτρινες» αναφέρει το σημείωμα. «Είναι πολύ όμορφα εδώ. Μπορούμε να κατέβουμε στην παραλία από τον κήπο. Ελπίζω τα πουλιά να είναι καλά και τα χρυσόψαρα να μην έχουν πεθάνει. Θα μπορούσατε παρακαλώ να δώσετε στην Κούτι (εννοώ τη δεσποινίδα Κουτ) και στην κυρία Γουέιντ μερικές από τις πρίμουλες για να τις μοιραστείτε;... Η νταντά και η Τζοάνα σας στέλνουν την αγάπη τους. Με αγάπη από την Ελίζαμπεθ».

Ο Τζάστιν Μάθιους από τον οίκο δημοπρασιών δήλωσε στο περιοδικό ότι η επιστολή πιθανότατα χρονολογείται μεταξύ 1936 και 1940, προτού τα παιδιά της βασιλικής οικογένειας μετακομίσουν στο Κάστρο του Ουίνδσορ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Στην επιστολή περιγράφονται ειδυλλιακές παιδικές διακοπές πριν από τον πόλεμο, ενώ γνωρίζουμε ότι η Κορνουάλη ήταν ένας δημοφιλής προορισμός για εύπορες και αριστοκρατικές οικογένειες» είπε ο Μάθιους. «Εκείνη την εποχή, ήταν πολύ συνηθισμένο για τα παιδιά να αλληλογραφούν με το προσωπικό του σπιτιού που αγαπούσαν - ειδικά με εκείνους που βοηθούσαν στη φροντίδα της οικογενειακής τους ζωής».