Βασίλισσα Ελισάβετ: Έκθεση με τις εμβληματικές δημιουργίες, τα αξεσουάρ και τα κοσμήματά της στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ
Ρούχα που σφράγισαν τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας, από τα παιδικά της χρόνια μέχρι την άνοδό της στο θρόνο.
Σήμερα, Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου ανοίγει τις πύλες της στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ η μεγαλύτερη έκθεση με κομμάτια από την γκαρνταρόμπα της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' και με τίτλο «Queen Elizabeth II: Her Life in Style», η έκθεση έρχεται τη χρονιά που η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας θα συμπλήρωνε τα 100 της χρόνια και σκοπό έχει να αναδείξει το μοναδικό στιλ της που έμεινε στην ιστορία της μόδας.
Το σύνολο στέψης της Βασίλισσας Ελισάβετ φορέθηκε κατά τη στέψη του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄ και της βασίλισσας Ελισάβετ στις 12 Μαΐου 1937.
Μέχρι τις 18 Οκτωβρίου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά περίπου 200 εκθέματα και από τις δέκα δεκαετίες της ζωής της, από τα παιδικά της χρόνια μέχρι και την άνοδό της στον θρόνο και μάλιστα στην έκθεση αυτή θα θαυμάσουν όχι μόνο ρούχα, αλλά και κοσμήματα και αξεσουάρ.
Tο νυφικό, το πέπλο και η ουρά της Βασίλισσας Ελισάβετ, σχεδιασμένα από τον Norman Hartnell, που φορέθηκαν στον γάμο της με τον πρίγκιπα Φίλιππο στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στις 20 Νοεμβρίου 1947.
Μεταξύ των εκθεμάτων και ανέκδοτα σκίτσα, αλλά και δείγματα υφασμάτων, όπως και χειρόγραφη αλληλογραφία, μιας και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διαδικασία επιλογής ρούχων για ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας.
«Η Βασίλισσα Ελισάβετ ήξερε ακριβώς πώς ήθελε να δείχνει» δήλωσε η επιμελήτρια της έκθεσης Caroline de Guitaut και συμπλήρωσε: «Ακόμη και σε πολύ προχωρημένη ηλικία, μπορούσε να ορίσει τάσεις».