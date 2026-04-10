Βασίλισσα Ελισάβετ: Έκθεση με τις εμβληματικές δημιουργίες, τα αξεσουάρ και τα κοσμήματά της στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Σήμερα, Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου ανοίγει τις πύλες της στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ η μεγαλύτερη έκθεση με κομμάτια από την γκαρνταρόμπα της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' και με τίτλο «Queen Elizabeth II: Her Life in Style», η έκθεση έρχεται τη χρονιά που η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας θα συμπλήρωνε τα 100 της χρόνια και σκοπό έχει να αναδείξει το μοναδικό στιλ της που έμεινε στην ιστορία της μόδας.

Το σύνολο στέψης της Βασίλισσας Ελισάβετ φορέθηκε κατά τη στέψη του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄ και της βασίλισσας Ελισάβετ στις 12 Μαΐου 1937.

(Photo by Tristan Fewings/Getty Images)

Μέχρι τις 18 Οκτωβρίου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά περίπου 200 εκθέματα και από τις δέκα δεκαετίες της ζωής της, από τα παιδικά της χρόνια μέχρι και την άνοδό της στον θρόνο και μάλιστα στην έκθεση αυτή θα θαυμάσουν όχι μόνο ρούχα, αλλά και κοσμήματα και αξεσουάρ.

(Photo by Tristan Fewings/Getty Images)

Tο νυφικό, το πέπλο και η ουρά της Βασίλισσας Ελισάβετ, σχεδιασμένα από τον Norman Hartnell, που φορέθηκαν στον γάμο της με τον πρίγκιπα Φίλιππο στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στις 20 Νοεμβρίου 1947.

(Tristan Fewings/Getty Images)

Μεταξύ των εκθεμάτων και ανέκδοτα σκίτσα, αλλά και δείγματα υφασμάτων, όπως και χειρόγραφη αλληλογραφία, μιας και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διαδικασία επιλογής ρούχων για ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας.

(Photo by Haywood Magee/Picture Post/Getty Images)

«Η Βασίλισσα Ελισάβετ ήξερε ακριβώς πώς ήθελε να δείχνει» δήλωσε η επιμελήτρια της έκθεσης Caroline de Guitaut και συμπλήρωσε: «Ακόμη και σε πολύ προχωρημένη ηλικία, μπορούσε να ορίσει τάσεις».