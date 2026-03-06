Στο «σφυρί» ο μεγαλύτερος πίνακας του Σαλβαδόρ Νταλί για 300.000 ευρώ

Ο μεγαλύτερος πίνακας που δημιούργησε ποτέ ο Ισπανός καλλιτέχνης Σαλβαδόρ Νταλί πρόκειται να δημοπρατηθεί τις επόμενες ημέρες στο Παρίσι, από τον οίκο Bonhams.

Με διαστάσεις 18,5 επί 28,5 μέτρα, το έργο «Bacchanale» (1939) αποτελεί ένα μνημειώδες έργο τέχνης φτιαγμένο από λαδομπογιά πάνω σε καμβά, το οποίο δημιούργησε ο Νταλί για το ομώνυμο μπαλέτο που παρουσιάστηκε στην Όπερα της Νέας Υόρκης. Το έργο θα συμπεριληφθεί στη δημοπρασία Σουρεαλισμού του οίκου στις 26 Μαρτίου και η αξία του εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ.

Το έργο αποτελείται από δεκατρία πάνελ, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου κεντρικού φόντου και τεσσάρων σετ κλιμακωτών καμβάδων που το πλαισιώνουν. Στο κεντρικό απεικονίζεται το Όρος της Αφροδίτης, πάνω από το οποίο δεσπόζει ένας υπερμεγέθης κύκνος με ανοιχτά φτερά, σύμβολο της αμαρτίας και της επιθυμίας.

"Bacchanale," by Salvador Dali, 1939. pic.twitter.com/WzElXc7xFw — Laocoon of Troy (@LaocoonofTroy) July 26, 2025

Τα πλαϊνά πάνελ διακοσμούνται με επαναλαμβανόμενα μοτίβα που συναντώνται συχνά στο έργο του Νταλί, όπως μικρά κρανία, σκελετικά άκρα και κενά μάτια. Αρχικά, το έργο ήταν τοποθετημένο μέσα σε ένα ξύλινο πλαίσιο, το οποίο όμως έχει πλέον χαθεί.

Το μπαλέτο έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη στις 9 Νοεμβρίου 1939 και αποτέλεσε το πρώτο «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» του Νταλί, όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος, δηλαδή ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό έργο. Εκτός από τη σύλληψη και τη δημιουργία του σκηνικού, ο καλλιτέχνης έγραψε επίσης το λιμπρέτο, σχεδίασε τα κοστούμια και διαμόρφωσε το συνολικό καλλιτεχνικό όραμα της παράστασης.

Το «Bacchanale» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Salón de Arte Moderno στη Μαδρίτη το 2023, ενώ το 2024 χρησιμοποιήθηκε ως σκηνικό για δέκα παραστάσεις που επιμελήθηκαν οι Jaime Vallaure και Tania Arias στο Círculo de Bellas Artes της Μαδρίτης. Πέρυσι, παρουσιάστηκε επίσης στο Fabbrica del Vapore στο Μιλάνο.