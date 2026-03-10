Η Ιταλία έδωσε το ποσό-ρεκόρ των 30 εκατομμυρίων ευρώ για σπάνιο πίνακα του Καραβάτζιο

Στην αγορά ενός σπάνιου πίνακα του διάσημου ζωγράφου Καραβάτζιο έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε το ιταλικό κράτος, καταβάλλοντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν παραχωρηθεί για την απόκτηση έργου τέχνης.

Ο υπουργός Πολιτισμού της χώρας, Αλεσάντρο Τζιούλι, δήλωσε ότι το έργο, ένα πορτρέτο του κληρικού Μονσινιόρ Μαφέο Μπαρμπερίνι ο οποίος αργότερα έγινε ο Πάπας Ουρβανός Η', είναι «εξαιρετικής σημασίας αφού η αγορά του αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την αποτροπή της απόκτησης σημαντικών έργων τέχνης από ιδιώτες συλλέκτες και για την ενίσχυση της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού θα συνεχίσει να προωθεί τους επόμενους μήνες, με στόχο να καταστήσει ορισμένα αριστουργήματα της ιστορίας της τέχνης προσβάσιμα σε μελετητές και λάτρεις, τα οποία διαφορετικά θα κατέληγαν στην ιδιωτική αγορά».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα θεσμικά όργανα, τους αξιωματούχους και τους τεχνικούς που εργάστηκαν με μεγάλη δεξιότητα και αφοσίωση για να επιτευχθεί ένα τόσο σημαντικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Ένα από τα τρία σπάνια πορτρέτα

Ζωγραφισμένο περίπου το 1598, απεικονίζει τον Μπαρμπερίνι ως γενειοφόρο κληρικό που φαίνεται να δίνει οδηγίες, με το δεξί του χέρι τεντωμένο. Ο Μπαρμπερίνι εξελέγη πάπας το 1623 και υπηρέτησε μέχρι τον θάνατό του το 1644. Ήταν γνωστός ως εξέχων προστάτης των τεχνών.

Ο Καραβάτζιο, μάστορας μιας τεχνικής φωτισμού που κάνει τα θέματά του να φαίνονται ζωντανά, έχει περίπου 65 σωζόμενα γνωστά έργα παγκοσμίως, εκ των οποίων μόνο τρία είναι πορτρέτα. Το πραγματικό όνομα ήταν Michelangelo Merisi da Caravaggio και πέθανε το 1610 σε ηλικία 38 ετών. Ήταν γνωστός για την τεχνική του Chiaroscuro, δηλαδή τη δραματική χρήση φωτός και σκιάς για να αποδίδει βαθύ ψυχολογικό ρεαλισμό στις σκηνές που ζωγράφιζε.

Μετά την αγορά του, ο πίνακας μεταφέρθηκε στη μόνιμη συλλογή του Παλάτσο Μπαρμπερίνι, της ιστορικής κατοικίας της οικογένειας του προσώπου που απεικονίζεται στο πορτρέτο, στη Ρώμη, όπου εκτέθηκε για πρώτη φορά.