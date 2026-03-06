«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»: Το αριστούργημα του Ντελακρουά για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, και συγκεκριμένα στο Μεσολόγγι, αναμένεται να εκτεθεί από τα μέσα Μαρτίου και για τους επόμενους μήνες ο εμβληματικός πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (1826), που φιλοτέχνησε ο Γάλλος ζωγράφος Ευγένιος Ντελακρουά.

Ο πίνακας θα εκτεθεί στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο και θα έρθει ως δάνειο από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό, όπου βρίσκεται μόνιμα. Πρόκειται για έναν φόρο τιμής στον ηρωισμό και την τραγωδία της Ελληνικής Επανάστασης.

Ζωγραφισμένο λίγο μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου, το 1826, το έργο απεικονίζει την Ελλάδα ως μια θλιμμένη γυναίκα ανάμεσα σε ερείπια και πεσόντες ήρωες, αποτυπώνοντας τόσο τον πόνο όσο και την ανθεκτικότητα του έθνους.

Σήμερα, ακριβώς 200 χρόνια μετά την ιστορική έξοδο των κατοίκων του Μεσολογγίου, ο πίνακας επιστρέφει στο «σπίτι» του, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα sinidisi, για μια περιορισμένη έκθεση η οποία θα ξεκινήσει από 14 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τον Νοέμβριο του 2026.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Νίκου Αλιάγα

Όταν , τον περασμένο Μάιο ανακοινώθηκε, σε ειδική εκδήλωση, η έλευση του σπουδαίου πίνακα στο Μεσολόγγι, ο Νίκος Αλιάγας προχώρησε σε προσωπική αναφορά. Όπως τόνισε, ο συγκεκριμένος πίνακας αποτέλεσε ένα «σιωπηλό διαβατήριο» για τον πατέρα του, που μετανάστευσε στη Γαλλία τη δεκαετία του 1960. «Μέσα στο πορτοφόλι του είχε ένα απόκομμα εφημερίδας με τον πίνακα και το έδειχνε όποτε ήθελε να εξηγήσει κάτι – τότε που δεν μιλούσε ακόμα καλά γαλλικά», αφηγήθηκε ο γνωστός δημοσιογράφος.



Δείτε όσα είπε ο Νίκος Αλιάγας στο παρακάτω βίντεο (από 15:50 και μετά)

Το έργο «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» δημιουργήθηκε από τον σπουδαίο Γάλλο ζωγράφο λίγους μήνες μετά την Έξοδο του 1826 και αποτελεί μια συγκλονιστική απεικόνιση της αυτοθυσίας των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Η παρουσία του στο Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων, προσδίδει βαρύνουσα συμβολική και πολιτιστική αξία στους εορτασμούς.