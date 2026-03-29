Διαρρήκτες με... γούστο άρπαξαν πίνακες των Ρενουάρ, Ματίς και Σεζάν από τη βίλα Μανιάνι στην Πάρμα

Στόχος διαρρηκτών έγινε το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα, στο Μαμιάνο ντι Τραβερσετόλο της Πάρμας στην Ιταλία, απ’ όπου αφαιρέθηκαν τρία σημαντικά έργα τέχνης.



Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι αφαιρέθηκε ο πίνακας «Les Poissons» του Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ, ωστόσο προέκυψε ότι οι δράστες πήραν ακόμη δύο έργα: τη «Natura morta con ciliegie» του Πολ Σεζάν (1890) και την «Odalisca sulla terrazza» του Ανρί Ματίς (1922), που φιλοξενούνταν στην «Αίθουσα των Γάλλων» στον επάνω όροφο της συλλογής.

Clamoroso furto nel Parmense 🎨⚠️



Tre opere di enorme valore sono state rubate dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano: "Les Poissons" di Renoir, "Natura morta con ciliegie" di Cézanne e "Odalisca sulla terrazza" di Matisse. Il colpo risale alla notte tra il 22 e il 23 marzo e… pic.twitter.com/r5i02nhh86 — La Sicilia (@lasicilia) March 29, 2026

Ο πίνακας του Ρενουάρ, ελαιογραφία σε καμβά του 1917, θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμος, με την αξία του να εκτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ενώ συγκαταλέγεται στα ελάχιστα έργα του καλλιτέχνη που εκτίθενται μόνιμα στην Ιταλία.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελία Rainews, η κλοπή σημειώθηκε τη νύχτα μεταξύ 22 και 23 Μαρτίου, όταν οι δράστες, φορώντας κουκούλες, παραβίασαν είσοδο της Βίλα Μανιάνι, όπου στεγάζεται η συλλογή, και αφαίρεσαν τα έργα πριν διαφύγουν.



Για την υπόθεση διενεργούν έρευνα οι καραμπινιέροι της Πάρμας, σε συνεργασία με τη μονάδα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ έχουν ήδη συλλεχθεί και εξετάζονται τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας του Ιδρύματος.