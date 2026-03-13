Κινδυνεύει η χρηματοδότηση της Biennale… λόγω εμπλοκής της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι θα διακόψει τη χρηματοδότηση της Biennale στη Βενετία, σε περίπτωση που οι διοργανωτές προχωρήσουν με τα σχέδιά τους να συμπεριλάβουν τη Ρωσία.

Η Επιτροπή τόνισε ότι οποιαδήποτε παραβίαση των ηθικών στάνταρντ από το φεστιβάλ τέχνης θα αντιμετωπιστεί ως παραβίαση της σύμβασης μεταξύ των δύο μερών, οδηγώντας σε αναστολή της συμφωνίας για χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κίνδυνος για την απώλεια της χρηματοδότησης

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Τομάς Ρενιέ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει την απόφαση των νομικών της ΕΕ σχετικά με το εάν η σύμβαση είχε παραβιαστεί, αλλά τόνισε ότι η απόφαση να συμπεριληφθεί η Ρωσία δεν είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ηθικά πρότυπα.

«Η επιτροπή καταδικάζει την απόφαση του Fondazione Biennale να επιτρέψει στη Ρωσία να συμμετάσχει στην έκθεση τέχνης της Biennale του 2026», δήλωσε στους δημοσιογράφους προσθέτοντας ότι «ο πολιτισμός στην Ευρώπη θα πρέπει να προωθεί και να διαφυλάσσει τις δημοκρατικές αξίες, θα πρέπει να ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο, την ποικιλομορφία και την ελευθερία της έκφρασης. Αυτές οι αξίες δεν τιμούνται σήμερα στη σημερινή Ρωσία».

Και προειδοποίησε ότι «αν υπάρξει παραβίαση του συμβολαίου… η Κομισιόν θα τερματίσει ή θα προχωρήσει σε αναστολή της σύμβασης». Πρόκειται για επιδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ που στηρίζουν τις εκθέσεις σύγχρονης τέχνης.

Διεθνείς αντιδράσεις για τη συμμετοχή της Ρωσίας

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές της Biennale ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιτραπεί στα Ρωσία να πάρει μέρος στις εκθέσεις τέχνης, που ξεκινούν από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου, προκαλώντας ένα κύμα αντιδράσεων από πολλές πλευρές, αλλά και κατηγορίες από την Ουκρανία ότι δίνουν στη Μόσχα «βήμα… για να ξεπλύνει τα εγκλήματα πολέμου».

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Πολιτισμού από 22 χώρες κάλεσαν τους διοργανωτές να επανεξετάσουν το θέμα, επικαλούμενοι τη «συστηματική καταστροφή της πολιτιστικής ζωής και κληρονομιάς της Ουκρανίας», συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας τουλάχιστον 342 καλλιτεχνών, της ζημιάς ή καταστροφής 1.685 χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και 2.483 πολιτιστικών εγκαταστάσεων.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η παραχώρηση στη Ρωσία μιας πολιτιστικής πλατφόρμας διεθνούς κύρους στέλνει ένα βαθιά ανησυχητικό μήνυμα», έγραψαν υπουργοί από χώρες κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ουκρανία.

Η επιστολή είχε ως παραλήπτες το διοικητικό συμβούλιο της Biennale και τον Πρόεδρό της, Pietrangelo Buttafuoco, έναν δεξιό δημοσιογράφο, που διορίστηκε από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι το 2024.

Από την άλλη, βέβαια, η Μελόνι που έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια στη Μόσχα πριν αναλάβει πρωθυπουργός, έχει πλέον γίνει σημαντική υποστηρίκτρια της Ουκρανία ενάντια στη Ρωσική εισβολή από το 2022, με την κυβέρνησή της να είναι επίσης αντίθεση με την απόφαση της Biennale.