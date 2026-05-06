Φλορεντίνα Χόλζινγκερ: Ποια είναι η αντισυμβατική καλλιτέχνιδα που κρέμεται σε καμπάνα στη Biennale

Στην φετινή 61η Biennale, η Αυστριακή καλλιτέχνιδα Φλορεντίνα Χόλζινγκερ προσέλκυσε παγκόσμιο ενδιαφέρον με ένα τολμηρό, ζωντανό, οριακά δυστοπικό έργο τέχνης που συνδυάζει θέαμα, ακτιβισμό και περιβαλλοντική προειδοποίηση.

Η καθηλωτική εγκατάσταση στο Αυστριακό Περίπτερο με τίτλο Seaworld Venice φαντάζεται ένα μέλλον όπου η άνοδος της θάλασσας έχει μετατρέψει την ιστορική ιταλική πόλη σε έναν μερικώς βυθισμένο κόσμο.

Η παράσταση ξεκινά με ένα εντυπωσιακό τελετουργικό: η ίδια η καλλιτέχνιδα κρέμεται ανάποδα γυμνή μέσα σε μια τεράστια χάλκινη καμπάνα όπου αναγράφεται η λατινική φράση που είπε ο Κικέρωνας «O Tempora O Mores» (Ω Καιροί Ω Ήθη), χρησιμοποιώντας το αιωρούμενο σώμα της ως μοχλό για να χτυπήσει έναν συμβολικό συναγερμό για το κλίμα.

Artist Florentina Holzinger hangs upside down inside a giant bronze bell. She swings back and forth and literally “rings” the bell with her own body.



Το έργο παραπέμπει στην ταινία Waterworld (1995) με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Κόστνερ, όπου η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αναγκάζει την ανθρωπότητα να ζει σε πλωτές κατασκευές.

Η αντισυμβατική καλλιτέχνιδα που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Γεννημένη το 1986 στη Βιέννη, η Χόλζινγκερ έχει γίνει γνωστή για τις ακραίες, σωματικά απαιτητικές παραστάσεις της που συχνά περιλαμβάνουν γυμνό και στοιχεία σωματικού τρόμου. Το έργο της διερευνά την επιβίωση μέσα στην κλιματική κρίση, τοποθετώντας τη Βενετία σε ένα υποθετικό, πλήρως πλημμυρισμένο μέλλον όπου η τεχνολογία και η φύση συγκρούονται αδιάκοπα.

Η φήμη της ταξιδεύει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης αφού αρκετοί κριτικοί τέχνης την έχουν χαρακτηρίσει μια από τις πιο προκλητικές μορφές της σύγχρονης performance art. Η Αυστριακή χορογράφος έχει χτίσει την καλλιτεχνική της ταυτότητα μέσα από σπλαχνικά και αντιπαραθετικά έργα, που συχνά φέρνουν το κοινό στα όριά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μπαλέτο Tanz (2019), το οποίο προκάλεσε λιποθυμίες θεατών λόγω της έντασης και του σοκ.

Είναι απόφοιτη της Σχολής για την Ανάπτυξη Νέου Χορού SNDO (School for New Dance Development) στο Άμστερνταμ και μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στη Βιέννη και το Άμστερνταμ, δημιουργώντας έργα που καταργούν τα όρια ανάμεσα στον χορό, το θέατρο και την performance. Το σοκ λειτουργεί ως βασικό εργαλείο της: ένας τρόπος να προσελκύσει το βλέμμα του θεατή και να τον οδηγήσει, σχεδόν αναγκαστικά, σε βαθύτερη αναμέτρηση με δύσκολες και άβολες αλήθειες.

Ο ακτιβισμός συναντά τη σύγχρονη τέχνη

Η Χόλζινγκερ εντάσσεται σε μια ισχυρή αυστριακή παράδοση ακραίας τέχνης του σώματος, ένα κίνημα που ξεκίνησαν οι Βιεννέζοι Αξιονιστές όπως ο Χέρμαν Νιτς (Hermann Nitsch) και ο Γκούντερ Μπρους (Günter Brus).

Στη σύγχρονη εκδοχή αυτής της παράδοσης, η Χόλζινγκερ συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια της αντοχής του θεατή. Το 2024, παρουσίασε την πρώτη της παραγωγή όπερας στο Κρατικό Θέατρο του Mecklenburg στο Schwerin από την Κρατική Όπερα της Στουτγάρδης με τίτλο «Sancta» βασισμένη στην εξπρεσιονιστική όπερα του Πολ Χίντεμιθ (Paul Hindemith) της δεκαετίας του 1920 «Sancta Susanna».

Περιλάμβανε ζωντανό piercing, μη προσομοιωμένη σεξουαλική επαφή μεταξύ του αποκλειστικά γυναικείου καστ και άφθονο (ψεύτικο και πραγματικό) αίμα. Εξ αιτίας της έντασης της παράστασης, 18 θεατές χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω ναυτίας, αποδεικνύοντας τη σωματική ένταση που προκαλεί το έργο της.

Το σοκ, ωστόσο, δεν είναι αυτοσκοπός. Λειτουργεί ως πύλη εισόδου. Αφού ο θεατής έρθει αντιμέτωπος με τις ωμές εικόνες γυμνά σώματα, τελετουργικά στοιχεία, σπλαχνικές σκηνές οδηγείται σε βαθύτερα ερωτήματα για την επιβίωση, την τεχνολογία και τη συλλογική ευθύνη απέναντι στην κλιματική κρίση.