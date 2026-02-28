Ιταλοί επιστήμονες που παρακολουθούν τις κινήσεις ενός δελφινιού στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας δήλωσαν ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που χρειάζονται διαχείριση και όχι τα άγρια ζώα. Γνωστό ως Μίμο, το δελφίνι έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές από την πρώτη του εμφάνιση τον Ιούνιο του περασμένου έτους, προτρέποντας μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα να αναλάβει δράση.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Guardian, ενώ το ζώο έχει ενθουσιάσει τους τουρίστες και τους κατοίκους με τα ακροβατικά του, ακτιβιστές ξεκίνησαν μια εκστρατεία «Σώστε τον Μίμο» εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να σκοτωθεί από τις προπέλες των σκαφών που διασχίζουν την πολυσύχναστη λιμνοθάλασσα.

Οι επιστήμονες δημοσίευσαν μια μελέτη στο περιοδικό Frontiers in Ethology, στην οποία περιγράφουν τις δραστηριότητες παρακολούθησης και τις κινήσεις του δελφινιού κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών.

«Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός από τα πιο χαρισματικά ζώα σε μια από τις πιο εμβληματικές πόλεις: ένα μοναχικό δελφίνι στη Βενετία», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας του άρθρου, Guido Pietroluongo, κτηνίατρος παθολόγος στο τμήμα συγκριτικής βιοϊατρικής και επιστήμης τροφίμων του Πανεπιστημίου της Πάντοβα.



Ο Pietroluongo πρόσθεσε ότι οι παρατηρήσεις της ομάδας κατέγραψαν την «αξιοσημείωτη προσαρμογή του ζώου σε ένα ασυνήθιστο περιβάλλον», υπογραμμίζοντας παράλληλα «την ανάγκη διαχείρισης της ανθρώπινης συμπεριφοράς για τη διασφάλιση της ευημερίας τους».

Τα ρινοδέλφινα είναι το πιο κοινό είδος δελφινιού στα ιταλικά ύδατα και, αν και συνήθως κινούνται σε κοπάδια, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές περιπτώσεις μοναχικών δελφινιών στην Αδριατική που εγκαταλείπουν το κοπάδι τους και συρρέουν σε παράκτιες ή αστικές περιοχές.



Ο Μίμο εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον Μανουέλ Τίφι, οδηγό θαλάσσιου ταξί, στις 23 Ιουνίου 2025. Ο ίδιος δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι το δελφίνι κολυμπούσε συχνά «ακριβώς μπροστά από την πλώρη». Ο Τίφι είπε ότι οι οδηγοί θαλάσσιων ταξί ανέφεραν όσα παρατήρησαν για να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί. «Αλλά το ζώο φαίνεται να μην έχει κανέναν φόβο», πρόσθεσε.

Έκτοτε, οι επιστήμονες παρακολουθούν το δελφίνι από βάρκες κάθε εβδομάδα, με την υποστήριξη των Αρχών και των πολιτών της Βενετίας και σημείωσαν την κίνησή του από το νότιο άκρο της λιμνοθάλασσας της Βενετίας στο βόρειο άκρο, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται.



«Η παρατήρηση δελφινιών ρινοδέλφινων σε αστικές περιοχές δεν είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς είναι εξαιρετικά προσαρμοστικά θηλαστικά», δήλωσε ο Pietroluongo, σημειώνοντας ότι «ο Μίμο φαίνεται υγιής και παρατηρείται τακτικά να τρέφεται με κέφαλους».

Ιστορικά, τα δελφίνια έχουν εγκατασταθεί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας και έχουν προσαρμοστεί στη ζωή εκεί.

Ωστόσο, ενώ η συμπεριφορά του Μίμο είναι «τυπική για το είδος», οι άνθρωποι αποτελούν πρόβλημα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να προέρχεται από την ακατάλληλη συμπεριφορά τους απέναντι στο ζώο, ειδικά από την ανεύθυνη οδήγηση σκαφών.



Οι ίδιοι δήλωσαν ότι απαιτούνται μέτρα ελέγχου της ταχύτητας και διατήρησης των σκαφών σε ασφαλή απόσταση.



«Αυτό που είναι πραγματικά ασυνήθιστο δεν είναι η παρουσία του δελφινιού, αλλά η δυσκολία που έχουν οι άνθρωποι να σεβαστούν τέτοια ζώα», δήλωσε ο Giovanni Bearzi, ο οποίος μελετά τα δελφίνια της Αδριατικής εδώ και τέσσερις δεκαετίες.



«Πρέπει να εκτιμήσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε να συνυπάρχουμε με την άγρια φύση. Σαφώς τα δελφίνια συνοδεύουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες των ανθρώπων εδώ και χιλιετίες, αλλά εξακολουθούμε να δυσκολευόμαστε να συνυπάρχουμε μαζί τους με τον κατάλληλο τρόπο».