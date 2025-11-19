Ελλάδα Δελφίνια Θερμαϊκός Θεσσαλονίκη Παράξενα Local News

Θεσσαλονίκη: Δελφίνια «παίζουν» στον Θερμαϊκό - Εντυπωσιακό βίντεο

Οι διερχόμενοι που αντιλήφθηκαν την παρουσία των θαλάσσιων θηλαστικών συγκεντρώθηκαν άμεσα στο σημείο.

Δελφίνι / Φωτ.: Unsplash
Δελφίνι / Φωτ.: Unsplash
Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου οι περαστικοί στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όταν δελφίνια εμφανίστηκαν στα ήρεμα νερά του Θερμαϊκού.

Τα νερά του Θερμαϊκού ήταν ήρεμα, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες στα δελφίνια, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για παιχνίδι και κολύμπι κοντά στο deck της παραλίας.

Οι διερχόμενοι που αντιλήφθηκαν την παρουσία των θαλάσσιων θηλαστικών συγκεντρώθηκαν άμεσα στο σημείο, βγάζοντας κινητά για να απαθανατίσουν την σπάνια αυτή στιγμή, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που σύντομα έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Dolphins playing, in Thermaikos gulf. 17 November 2025

