Θεσσαλονίκη: Η τρίτη ηλικία κινείται και πάει… Μαραθώνιο!

*Της Λεμονιάς Βασβάνη | Από την έντυπη έκδοση "Τύπος Θεσσαλονίκης"

«Τα ΚΑΠΗ δεν είναι καφενεία όπως ίσως συνέβαινε παλιά. Πλέον τα μέλη τους είναι ομάδες που μαθαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα που τους αφορούν. Από γυμναστική και χορό, μέχρι ενημέρωση για θέματα όπως η πρόληψη ασθενειών».

Με αυτά τα λόγια ο Αντιδήμαρχος Δημοτικών Κοινοτήτων και Γειτονιών και Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία κ. Λάζαρος Ζαχαριάδης αναφέρθηκε στα 14 ΚΑΠΗ του δήμου Θεσσαλονίκης.

