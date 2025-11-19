Χρυσό Μετάλλιο σε Ομάδα του ΑΠΘ - Για καινοτόμα θεραπευτική πρόταση
Η ομάδα «iGEM Thessaloniki» του ΑΠΘ κατέκτησε ένα από τα χρυσά μετάλλια στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας
Ένα από τα χρυσά μετάλλια του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Συνθετικής Βιολογίας «iGEM Competition 2025» κέρδισε η φοιτητική διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου «iGEM Thessaloniki». Στη φετινή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, στο Παρίσι, έλαβαν μέρος περισσότερες από 400 ερευνητικές ομάδες, διεκδικώντας ένα από τα μετάλλια του διαγωνισμού.
