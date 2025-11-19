Χρυσό Μετάλλιο σε Ομάδα του ΑΠΘ - Για καινοτόμα θεραπευτική πρόταση

Ένα από τα χρυσά μετάλλια του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Συνθετικής Βιολογίας «iGEM Competition 2025» κέρδισε η φοιτητική διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου «iGEM Thessaloniki». Στη φετινή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, στο Παρίσι, έλαβαν μέρος περισσότερες από 400 ερευνητικές ομάδες, διεκδικώντας ένα από τα μετάλλια του διαγωνισμού.

Διαβάστε περισσότερα για τη διάκριση της ομάδας του ΑΠΘ.