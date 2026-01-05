Καβάλα: Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην παραλία Ραψάνης - Είχε δεμένο σκοινί στην ουρά του

Μπροστά σε ένα τραγικό θέαμα βρέθηκαν οι περαστικοί από την παραλία της Ραψάνης στην Καβάλα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου ξεβράστηκε ένα νεκρό δελφίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το kavalapost, το άτυχο θηλαστικό εντοπίστηκε από περαστικούς οι οποίοι αντίκρισαν ένα παράδοξο θέαμα. Στην ουρά του δελφινιού ήταν δεμένο με ναυτικό κόμπο ένα χοντρό σκοινί, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες, με το Λιμενικό και τον Δήμο Καβάλας να σπεύδουν στο σημείο. Οι αρχές μερίμνησαν για την άμεση περισυλλογή και την υγειονομική ταφή του ζώου, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.