Βίντεο με τον μαγικό «χορό» ενός ζευγαριού δελφινιών στη Βόρεια Εύβοια

Ένα ζευγάρι δελφινιών προσέφερε ένα μαγευτικό θέαμα σε όσους βρέθηκαν στη θαλάσσια περιοχή Ήλια της Βόρειας Εύβοιας, χορεύοντας στα κύματα του Ευβοϊκού κόλπου.



Στο βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες ταχύπλοου, και δημοσίευσε η ιστοσελίδα evima.gr, τα δελφίνια φαίνονται να κολυμπούν πραγματοποιώντας εντυπωσιακές φιγούρες, χωρίς να πτοούνται από την παρουσία του σκάφους που τα ακολουθούσε.





Οι κινήσεις τους, συγχρονισμένες και παιχνιδιάρικες, θύμιζαν χορό, κερδίζοντας τον θαυμασμό όσων παρακολουθούσαν.