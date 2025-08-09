Μυτιλήνη: Ο «Ορφέας» το δελφινάκι που ξεβράστηκε σε ακτή δεν τα κατάφερε – Άφησε όμως πίσω του μήνυμα ζωής

Mια παρέα νέων ανθρώπων έδωσε επί τέσσερις σχεδόν μέρες, από το πρωί της Τρίτης 5 Αυγούστου μέχρι και χτες Παρασκευή 8 Αυγούστου, στην παραλία του Γαβαθά της 'Αντισσας στη βορειοδυτική Λέσβο, μια δύσκολη μάχη για τη ζωή. Πάλεψαν να κρατήσουν στη ζωή, να περιθάλψουν και να επιστρέψουν ζωντανό και γερό στο Αιγαίο ένα μικρό δελφίνι που είχε εκβρασθεί στα αβαθή.

Δεν τα κατάφεραν παρά τις προσπάθειες που πολλές φορές ξεπερνούσε τα ανθρώπινα. Παρά την επιστημονική αρωγή στην προσπάθεια των εθελοντών και των ειδικών που έσπευσαν επιτόπου, ο Ορφέας όπως βάφτισαν το μικρό δελφίνι δεν τα κατάφερε. Στάλθηκε όμως από αυτά τα νέα στην πλειοψηφία τους παιδιά, ένα μοναδικό ελπιδοφόρο μήνυμα ζωής.

Το ταξίδι του Ορφέα και το ελπιδοφόρο μήνυμα ζωής

Κάπου εκεί, σε αυτήν την ίδια ακτή, σύμφωνα με το μύθο, ξεβράστηκε το κεφάλι του Ορφέα. Μετά τον αποκεφαλισμό του από τις Μαινάδες, ταξίδεψε δια θαλάσσης από τον ποταμό Έβρο μέχρι τη Λέσβο, όπου και ξεβράστηκε στην παραλία της 'Αντισσας. Εκεί, οι Μούσες, αδερφές της μητέρας του, Καλλιόπης, το περισυνέλεξαν και ίδρυσαν ένα μαντείο σε ένα σπήλαιο.

Ο σύγχρονος Ορφέας, το δελφινάκι, είδος - σύντροφος του άλλου μεγάλου μουσικού της αρχαιότητας του Αρίωνα, συνώνυμου της Ομάδας που με την καθοδήγηση της περιθάλφθηκε, αποτέλεσε την αφορμή για ένα «εργαστήριο» ανθρωπιάς. Σε μια δύσκολη για τον άνθρωπο εποχή.

Στις 5 Αυγούστου η Ομάδα Διαχείρισης Εκβρασμών (ΟΔΕ) του Ερευνητικoύ Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ» ειδοποιήθηκε από επισκέπτες της περιοχής για την παρουσία ενός ζωντανού δελφινιού, το οποίο κολυμπούσε σε αβαθή νερά στην παραλία του Γαβαθά με φανερή δυσκολία πλευστότητας. Λίγο μετά, το ζώο προσάραξε στην ακτή.

Αμέσως, ενεργοποιήθηκε η Ομάδα, και κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός διάσωσης του δελφινιού από το επιστημονικό και επιχειρησιακό δυναμικό της. Το περιστατικό αφορούσε ένα νεαρό αρσενικό ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba), ένα είδος πελαγικής κατανομής που απαντάται συχνά στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά σπάνια εμφανίζεται σε τόσο αβαθείς και παράκτιες ζώνες, εκτός και αν έχει σοβαρό πρόβλημα.

Τον συντονισμό της περίθαλψης ανέλαβε η Έλενα Ακριτοπούλου, Θαλάσσια Βιολόγος, υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και η Ευρυδίκη Κοντεμενιώτου, κτηνίατρος, υποψήφια Διδάκτορας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επιστημονικά μέλη της ομάδας «ΑΡΙΩΝ».

Οργανώθηκε 24ωρη επιχείρηση διάσωσης και περίθαλψης του δελφινιού στο πεδίο, αποτελούμενη από τα μέλη των τοπικών εκπαιδευμένων διασωστικών ομάδων. Την Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης 'Αγριας Ζωής Λέσβου, το 2ο Σύστημα Προσκόπων Μυτιλήνης, το 5ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Μήθυμνας, την Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Λέσβου, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λέσβου, και τοπικούς εθελοντές της ΑΝΙΜΑ και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, υπό την συνεχόμενη καθοδήγηση της ομάδας «ΑΡΙΩΝ».

Όπως λέει στο ΑΠΕ ΜΠΕ η Έλενα Ακριτοπούλου «η πρώτη εκτίμηση της κατάστασης του δελφινιού πραγματοποιήθηκε στο πεδίο από την τοπική κτηνίατρο του «Δικτύου Εθελοντών Κτηνιάτρων» Κωνσταντίνα Τυροπώλη, υπό την επιστημονική καθοδήγηση της Αναστασίας Κομνηνού, καθηγήτριας του τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. και υπεύθυνης του «Δικτύου Εθελοντών Κτηνιάτρων» της ομάδας «ΑΡΙΩΝ».

Μη αναστρέψιμη η κατάσταση του δελφινιού

Από την λεπτομερή κλινική εξέταση και τον αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το νεαρό δελφίνι παρουσίαζε σοβαρή αφυδάτωση, ανοσοκαταστολή και σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα πιθανόν ιογενούς αιτιολογίας. 'Αμεσα χορηγήθηκε υποστηρικτική και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή από την κ. Τυροπώλη σύμφωνα με τα κτηνιατρικά πρωτόκολλα, σε συνεργασία με τον κ. Νικήτα Βογιατζή μέλος της Ομάδας «ΑΡΙΩΝ», Περιβαλλοντολόγο εξειδικευμένος στη Διάσωση και Νοσηλεία Θαλάσσιων Θηλαστικών και υποψήφιο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας), οι οποίοι παρείχαν συνεχόμενη 24ωρη κτηνιατρική περίθαλψη και νοσηλεία στο ζωνοδέλφινο.

Δυστυχώς, καταλήγει η κ. Ακριτοπούλου, μετά από τετραήμερη και 24ωρη τιτάνια επιχείρηση διαρκούς συντονισμού, διάσωσης και εντατικής κτηνιατρικής φροντίδας, το ζώο κατέληξε. Πραγματοποιήθηκε νεκροψία - νεκροτομή και δειγματοληψία από τον κ. Ψύχα Β., Ομότιμο καθηγητή παθολογικής ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με την κ. Τυροπώλη και τον κ. Βογιατζή, για να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας ήταν συμβατά με προσβολή από τον ιό morbilli, οποίος μεταξύ άλλων ευθύνεται και για την εκδήλωση θανατηφόρων νευρολογικών συμπτωμάτων. Δείγματα θα αποσταλούν και στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. για περαιτέρω εργαστηριακές αναλύσεις».

Σημαντική πέραν της συμβολής των εθελοντών που κυριολεκτικά επί τέσσερις μέρες ζούσαν στην παραλία του Γαβαθά, ήταν η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύνολο της επιχείρησης. Συνέβαλλε στο έργο διάσωσης από τις πρώτες ώρες εκθαλάσσωσης του δελφινιού με την Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Δυτικής Λέσβου Αφροδίτη Βατή και την συνεργάτιδα της Μαρία Κατσαρού, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δήμου Δυτικής Λέσβου Ιορδάνη Ιορδάνου, τον Αντιδήμαρχο της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Λέσβου Ανδρέα Αξή και τα μέλη αυτής καθώς και μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνοντας επιτόπου στο σημείο και ενισχύοντας την επιχείρηση καλύπτοντας οποιαδήποτε ανάγκη επί 24ωρου βάσεως.

Επίσης, ενημερώθηκαν για το περιστατικό ο Λιμενικός Σταθμός Σιγρίου, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου και το παράρτημα στη Λέσβο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας