Δελφίνι στα κανάλια της Βενετίας γίνεται τουριστική ατραξιόν - Κινητοποίηση για τη διάσωσή του

Μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη βρίσκονται κάτοικοι και επισκέπτες της Βενετίας το τελευταίο διάστημα, καθώς ένα δελφίνι ξεπηδά συχνά-πυκνά από τα κανάλια της πανέμορφης πόλης, «χαιρετώντας» τον κόσμο με τις χορευτικές φιγούρες του.

Το ρινοδέλφινο, που απέκτησε το όνομα Mimmo, έχει μετατραπεί σε τουριστική ατραξιόν, ενώ έκανε την τελευταία του εμφάνιση στο μεγάλο υδάτινο κανάλι μπροστά στην πλατεία του Αγίου Μάρκου την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, ειδικοί και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων αντιδρούν έντονα, εκτιμώντας ότι το ζώο θα μπορούσε να σκοτωθεί από τις προπέλες των σκαφών που διασχίζουν την πολυσύχναστη λιμνοθάλασσα της Βενετίας.

Του πετούν μπάλες και το κυνηγούν με τις βάρκες

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Mimmo εθεάθη για πρώτη φορά από έναν οδηγό θαλάσσιου ταξί, τον περασμένο Ιούνιο. Το δελφίνι συχνά κολυμπούσε «ακριβώς μπροστά από την πλώρη», δήλωσε ο Manuel Tiffi.

Ο Tiffi σημείωσε ότι οι οδηγοί ταξί ανέφεραν κάθε φορά που το έβλεπαν, ώστε να προειδοποιούν τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί. «Αλλά το ζώο φαίνεται να μην φοβάται», πρόσθεσε.

Άλλοι ωστόσο φαίνεται ότι δεν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί, με κάποιους να φέρονται να πετάνε μπάλες στον Mimmo ή να κυνηγούν το ζώο με τις βάρκες τους. Ακόμα, οργανώθηκαν και tours από τουρίστες για να βγάλουν σέλφι με το δελφίνι.

«Σώστε το δελφίνι»

«Αυτό το ζώο δεν είναι τουριστικό αξιοθέατο, είναι ένα άγριο ζώο που πρέπει να μεταφερθεί σε ένα πιο υγιές περιβάλλον», δήλωσε η Κριστίνα Ρομιέρι, η οποία ξεκίνησε την εκστρατεία «Σώστε το δελφίνι».

Η Ρομιέρι τόνισε ότι ενώ ένα δελφίνι μπορεί να επιβιώσει στη λιμνοθάλασσα, η λεκάνη του Αγίου Μάρκου είναι ένα άλλο θέμα, επειδή από εκεί περνούν «θαλάσσια ταξί, ατμόπλοια και όλα τα άλλα».

Appeal to save #Mimmo, a lone dolphin swimming in SanMarco Basin of Venice lagoon, at risk of being killed by boat propellers🐬



Allarme per il delfino #Mimmo o Mimma smarrita nel bacino di San Marco:

Le eliche possono uccidere Mimmo. Deve ritornare nel mare aperto #SalviamoMimmo https://t.co/AT3pn0SqA8 — La DraculessaⓋ🦘🎗🦈 #🟦 (@SkyLaGatta) November 1, 2025

Ειδικοί στην Cert, μια ομάδα έκτακτης ανάγκης για τα αδέσποτα θαλάσσια ζώα που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα καθώς και προσωπικό της ακτοφυλακής, παρακολουθούν το δελφίνι και προσπαθούν να το βοηθήσουν να επιστρέψει στην ανοιχτή θάλασσα. Η ακτοφυλακή έχει προειδοποιήσει τους κυβερνήτες των σκαφών να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων εάν δουν το ζώο.

Τα ρινοδέλφινα είναι το πιο συνηθισμένο είδος δελφινιού στα ιταλικά ύδατα και παρόλο που συνήθως μετακινούνται σε κοπάδια, τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις μοναχικών δελφινιών στην Αδριατική.

Πώς βρέθηκε στα νερά της Βενετίας

«Είναι τα κλασικά δελφίνια που ακολουθούν τους ψαράδες στη βόρεια Αδριατική», δήλωσε ο Guido Pietroluongo, ερευνητής στην Cert. «Είναι πιθανό αυτά τα ζώα, ακολουθώντας το θήραμά τους, να αποσπώνται από την ομάδα και να βρίσκονται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα», πρόσθεσε.

«Οι παράμετροι της λιμνοθάλασσας είναι πολύ παρόμοιες με αυτές της θάλασσας, εκτός από το γεγονός ότι η λιμνοθάλασσα είναι γεμάτη ψάρια. Έτσι, αυτό το ζώο βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα επειδή τρώει, διαφορετικά θα είχε πεθάνει μετά από μια εβδομάδα», εξήγησε ο ερευνητής.

Ο Pietroluongo υπογράμμισε ότι ήταν φυσιολογικό τα δελφίνια να περιπλανώνται και από όσα έχουν καταλάβει μέχρι στιγμής οι ειδικοί για τον Mimmo, το ζώο είναι ένας επιδέξιος πλοηγός.

«Το σημαντικό είναι να μην το ενοχλείτε», πρόσθεσε. «Αν δείτε ένα λιοντάρι στη μέση της πλατείας του Αγίου Μάρκου, κανείς δεν θα ονειρευόταν ποτέ να πάει κοντά του και να το αγκαλιάσει. Το ίδιο ισχύει και για ένα δελφίνι - όλοι το βλέπουν ως φίλο, αλλά είναι ένα άγριο ζώο».