Σταχτοδέλφινα ταξιδεύουν στα βάθη του Αιγαίου - Εντυπωσιακές εικόνες

Με τίτλο «Σταχτοδέλφινα στα βάθη του Αιγαίου», το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» δημοσίευσε στο Facebook ένα πολύ όμορφο βίντεο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει, τα σταχτοδέλφινα είναι ένα από τα ελάχιστα μελετημένα και σχετικά άγνωστα είδη δελφινιών που ζουν στις θάλασσές μας, το οποίο μεταναστεύει σε ολιγομελείς ομάδες πάνω από βαθιά θαλάσσια φαράγγια και τάφρους.



«Σημαντική περιοχή για αυτό το είδος δελφινιών είναι η θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας, όπου καταγράψαμε για πρώτη φορά τη μετανάστευση σταχτοδέλφινων στο ανατολικό Αιγαίο το φθινόπωρο του 2000, και έκτοτε η έρευνα και παρακολούθηση των πληθυσμών τους συνεχίζεται συστηματικά» αναφέρεται στην ανάρτηση.