«Κυρία, ένα ελάφι έφαγε το διαγώνισμα» - Κι όμως, δεν είναι δικαιολογία μαθητή

Δάσκαλοι και καθηγητές σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν ακούσει τα... πάντα από μαθητές που προσπαθούν ευφάνταστα να δικαιολογηθούν για μια εργασία που δεν ετοίμασαν, για ένα διαγώνισμα που δεν έγραψαν ή για ένα μάθημα που δεν διάβασαν. Σε ένα σχολείο στην Κίνα όμως, η φράση «Κυρία, ένα ελάφι έφαγε το διαγώνισμα» είναι πέρα για πέρα αληθινή.



Μαθητές στην Κίνα έμειναν άναυδοι όταν ένα ελάφι μπήκε μέσα στην τάξη τους και άρχισε να τρώει τα γραπτά των εξετάσεων. Το απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα σχολείο στο Σιτσουάν στις 3 Νοεμβρίου 2025, όταν το χαριτωμένο ζωάκι εθεάθη να περπατάει ανάμεσα στα θρανία.

Το ελάφι καταγράφηκε στην κάμερα από μαθητές να καταβροχθίζει μια στοίβα από γραπτά εξετάσεων που είχαν αφεθεί σε ένα γραφείο. Κανείς δεν τραυματίστηκε και το σχολείο δήλωσε ότι σχεδιάζει να βελτιώσει τη διαχείριση των ζώων μετά το χιουμοριστικό περιστατικό. Το σχολείο ανέφερε ότι το ελάφι είχε ήπια ιδιοσυγκρασία και ήταν πολύ φιλικό με τους μαθητές, οι οποίοι συχνά το τάιζαν και έβγαζαν φωτογραφίες μαζί του.



Το πανέμορφο ελάφι αποτελεί τη μασκότ του σχολείου και συχνά περιφέρεται ελεύθερα στους εξωτερικούς χώρους του σχολικού συγκροτήματος, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail.



Οι υπεύθυνοι υποστήριξαν ότι η συμπεριφορά του ελαφιού θα μπορούσε να οφείλεται στις φυτικές ίνες του χαρτιού που μοιάζουν με μέρη της κανονικής διατροφής του και στην εξοικείωσή του με το περιβάλλον της τάξης.



Ειδικοί στην άγρια ζωή υπενθύμισαν στα σχολεία ότι ακόμη και τα ήμερα ζώα θα πρέπει να έχουν περιορισμένους χώρους δραστηριότητας για να αποφεύγεται η διακοπή των μαθημάτων ή η πρόκληση τυχαίας βλάβης σε περίπτωση που τρομάξουν. Πρόσθεσαν ότι ο ξαφνικός θόρυβος ή η κίνηση θα μπορούσαν να τρομάξουν τα ζώα και να δημιουργήσουν κινδύνους τόσο για τους μαθητές όσο και για τα τετράποδα.