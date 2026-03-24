Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο Γιώργος Τσαγκαράκης

Ελεύθερος με την επιβολή ιδιαίτερα αυστηρών περιοριστικών όρων και χρηματικής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι οποίοι έκριναν ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να παραμείνει ελεύθερος μέχρι τη δίκη του, υπό την προϋπόθεση της τήρησης ενός συγκεκριμένου πλαισίου περιορισμών.

Οι περιοριστικοί όροι

Στον κ. Τσαγκαράκη επιβλήθηκαν οι εξής όροι:

Χρηματική εγγύηση: Καταβολή ποσού 50.000 ευρώ.

Απαγόρευση εξόδου: Του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

Εμφάνιση σε Α.Τ.: Υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά τον μήνα.

Περιορισμός δραστηριότητας: Ρητή απαγόρευση αγοράς, πώλησης, κατοχής ή διάθεσης αρχαιοτήτων.

Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική του ενασχόληση με την αγορά τέχνης, η δικαστική απόφαση ορίζει ότι του επιτρέπεται η διακίνηση μόνο πινάκων ζωγραφικής, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αυτοί θα συνοδεύονται από το απαραίτητο πιστοποιητικό γνησιότητας.

Η απόφαση για την υπάλληλο

Σχετικά με τη συγκατηγορούμενη υπάλληλο της γκαλερί, η οποία βρισκόταν αντιμέτωπη με την κατηγορία της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη χωρίς την επιβολή κανενός περιοριστικού όρου.

Πώς συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας

Ο προβεβλημένος γκαλερίστας είναι αντιμέτωπος με κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος του μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προς την οποία εδώ και λίγο καιρό έφθασαν καταγγελίες για αντικείμενα, κυρίως πίνακες, που έθετε προς πώληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τελευταία καταγγελία που έγινε στις αρχές αφορούσε βίντεο που ανάρτησε ο κατηγορούμενος, στο οποίο έθετε προς πώληση Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, για το οποίο ο κατηγορούμενος έλεγε προς τους υποψήφιους αγοραστές ότι πρόκειται για "συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία". Οι διωκτικές αρχές κατέσχεσαν σε αποθήκες του κ. Τσαγκαράκη σωρεία έργων με υπογραφή επιφανών Ελλήνων ζωγράφων που σύμφωνα με την δικογραφία, είναι προϊόντα πλαστογραφίας.Ο ίδιος φέρεται κατά την απολογία του να έδωσε την δική του εκδοχή για όσα του καταλογίζονται αρνούμενος τις κατηγορίες.