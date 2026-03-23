STAR: Εκτός «Cash or Trash» ο Γιώργος Τσαγκαράκης - Η ανακοίνωση του σταθμού

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι ένας εκ των αγοραστών που συμμετέχει στην καθημερινή εκπομπή του STAR «Cash or Trash» που παρουσιάζει για 5η σεζόν η Δέσποινα Μοιραράκη. Μετά τη σύλληψη του αντικέρ με τις κατηγορίες της απάτης, της πλαστογραφίας και διάθεσης πλαστών έργων, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων ο τηλεοπτικός σταθμός όσο και η εταιρία παραγωγής της εκπομπής, Green Pixel Productions, εξέδωσαν ανακοίνωση για να διευκρινίσει τη συνεργασία που είχαν μαζί του.

«Ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμειβόμενης συνεργασίας με τον σταθμό ή την εταιρία παραγωγής. Η συμμετοχή του στην εκπομπή περιορίζεται αποκλειστικά στην ιδιότητά του ως ενός εκ των 15 ανεξάρτητων αγοραστών. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αφορμή την εκπομπή, ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων (πωλητών και αγοραστών), χωρίς εμπλοκή ή διαμεσολάβηση του σταθμού ή της παραγωγής».

Αναστέλλεται η συμμετοχή του σε μελλοντικά γυρίσματα

«Τα επεισόδια της τρέχουσας σεζόν έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε προγενέστερο χρόνο και η μετάδοσή τους πραγματοποιείται με σεβασμό προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπομπή. Ο σταθμός παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον Γιώργο Τσαγκαράκη και σέβεται πλήρως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ισχύει για κάθε πολίτη. Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής», καταλήγει η ανακοίνωση.