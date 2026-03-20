Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ώρες από το λεγόμενο «ελληνικό FBI», στην έδρα γνωστού ιδιοκτήτη γκαλερί, ο οποίος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δημοσιότητα μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Η κινητοποίηση των Αρχών φέρεται να προκλήθηκε από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε ερωτήματα. Στο οπτικό υλικό εμφανιζόταν, μεταξύ άλλων, ένα Ευαγγέλιο, το οποίο εκτιμάται ότι χρονολογείται γύρω στο 1700 μ.Χ.

Έφοδος του ελληνικού FBI σε γνωστό γκαλερίστα - Κατασχέσεις έργων και μετρητών pic.twitter.com/5OjZaq1eIJ — Flash.gr (@flashgrofficial) March 20, 2026

Το συγκεκριμένο βίντεο, ωστόσο, δεν είναι πλέον διαθέσιμο, καθώς έχει αποσυρθεί από το διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι Αρχές εντόπισαν και προχώρησαν στην κατάσχεση εκατοντάδων έργων τέχνης. Οι πίνακες θα υποβληθούν σε εξονυχιστικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και μεγάλο χρηματικό ποσό σε μετρητά, το οποίο βρέθηκε στον χώρο.